Hodně se toho podařilo

Praha si nevede vůbec špatně, jen se svými přednostmi příliš nepracuje. „Pokud chceme nějakým způsobem Prahu rozpohybovat, pak je Strategický plán ideálním nástrojem k,odbrzdění',“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

• Máte za sebou bez několika dnů dva roky v pozici primátorky. Jaké ty dva roky byly?

• Myslím, že poměrně úspěšné. Sice byly ovlivněny sedmiměsíčním výpadkem, kdy jsme neměli funkční koalici, ale i tak se mi podařilo dotáhnout několik zásadních projektů, které jsem lidem slíbila.

• Třeba Lítačku?

• Ano, vždyť ta nás za minimální náklady zbavila závislosti na Opencard. Za tu dalo město bezmála dvě miliardy, a stejně nebyla naše. Nemohli jsme ji nijak rozvíjet a kvůli vydírání společnosti EMS nám každý týden hrozilo, že ji nebudeme schopni ani vydávat. Těch úspěchů je ale víc. Škodův palác - narovnali jsme nevýhodnou smlouvu a městu ušetřili skoro miliardu. Přitom naše výchozí pozice byla příšerná, předchozí vedení Prahy zvolilo nepochopitelně cestu soudních sporů a město oba soudy prohrálo.

• Schválily se také Pražské stavební předpisy.

• Ano. Praha má několik zásadních dokumentů, bez kterých by se nemohla optimálně rozvíjet. My jsme přišli v situaci, kdy tři z nich bylo potřeba dopracovat.

Stavební předpisy se nám podařilo zachránit ato považuji za jeden z největších úspěchů prvních dvou let mého primátorování. Pro lidi je to jen těžko uchopitelné téma, ale pro město o to důležitější. A totéž se dá říct i o Strategickém plánu…

• … jehož aktualizaci jste teď také dokončili.

• On byl dokončen už dříve, ale právě proto, že je to tak zásadní dokument, bylo potřeba, aby se s ním mohli seznámit i všichni zastupitelé a případně vznést nějaké připomínky. Ty byly pak ještě prodiskutovány a eventuálně i zapracovány.

• Ozývají se hlasy, že Strategický plán je příliš obecný.

• Ale on nikdy neměl ambici, aby obsahoval nějaké konkrétní projekty, od toho tu Strategický plán jednoduše není. Podívejte se na příklady v jiných městech. Třeba v Ostravě mají tento plán zpracovaný podobným způsobem jako my a svůj účel plní na výbornou. • Aco v něm tedy je? Proč je pro město tak důležitý?

• Obsahuje výhled, který nám říká, jaké budou potřeby lidí, ale i města jako takového a jakou zvolit cestu, abychom ty potřeby uspokojili. Pokud chceme nějakým způsobem Prahu rozpohybovat, pak je Strategický plán ideálním nástrojem k „odbrzdění“.

Praha si totiž nevede vůbec špatně, jen se svými přednostmi příliš nepracuje.

Nevyužívá jich jako odrazového můstku pro svůj dlouhodobý rozvoj v budoucnosti.

Ačkoli by svým potenciálem mohla konkurovat středoevropským metropolím. Pro občany, politiky nebo třeba firmy tak Strategický plán představuje vizi toho, kam se chceme do roku 2030 posunout.

Víme například, že se do Prahy nastěhuje minimálně 100 tisíc nových obyvatel.

To znamená, že je nezbytné každý rok postavit aspoň pět tisíc nových bytů.

Strategický plán zároveň ukazuje na oblasti, kde bychom mohli ušetřit.

• Aco budou tedy lidé chtít?

• To je hodně složité, proto je ten dokument také tak rozsáhlý, ale obecně lze říci, že lidé nechtějí megalomanské projekty jako z Bémovy éry - Prahu olympijskou, dráhu pro formule a podobně. My jim chceme nabídnout chytré město, ve kterém se bude dobře a kvalitně žít. Pražané nechtějí další investice do masivních dopravních staveb, ale investice do kvalitního veřejného prostoru a bydlení. Nechtějí další logistická centra na okraji města, ale podniky s vysokou přidanou hodnotou v širším centru. Nechtějí centrum přetížené turisty, ale příjemná místa, kde by rádi trávili volný čas. Chtějí nejen ekonomickou stabilitu a bezpečnost, ale i čisté životní prostředí, inovativní vzdělávání a vědecký výzkum, možnost aktivně se zapojit do plánování svého města.

• Kdy by měl být dokument schválen?

• Zastupitelstvu ho chceme předložit ještě tento měsíc a já věřím, že schválení proběhne víceméně bez problémů. Všichni zastupitelé se ktomu dokumentu mohli průběžně vyjadřovat a jejich připomínky byly i zapracovány. A špatné reakce jsme dosud v podstatě nezaznamenali.

• Ani ze strany opozice?

• Oni se k němu průběžně vyjadřovali a probíhalo to konstruktivně. Samozřejmě se teď ten dokument může stát objektem nějakého politikaření. Už jsem si zvykla, že témata, ze kterých má město jen prospěch, bývají často zneužita opozicí. To není ukřivděnost, to je fakt. •