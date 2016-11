Hodinky na míru

Mladá, ambiciózní hodinářská značka Prokop a Brož sídlí v reprezentativních prostorách secesního domu přímo na Václavském náměstí. Dvojice, která za ní stojí, je důkazem toho, jak skvěle se mohou doplňovat dva naprosté protiklady. Pokud se rozhodnete prohlédnout si tikající srdce přímo pod rukama mistra hodináře, přivítá vás nejspíš extrovertní energický muž v nepřehlédnutelných brýlích. Obchodník s citem pro design Jan Prokop, který po třinácti letech opustil legendární značku Prim, aby mohl realizovat své hodinářské sny. Jeho dokonalým opakem je introvertní mistr hodinář a správce mechanických věžních hodin Martin Brož. Během čtyř let existence značky vznikla díky jejich kreativitě a zručnosti celá řada výjimečných kousků, a to ať jde o limitované edice či zakázkovou výrobu. Hodinky si můžete dát nejen personifikovat, individualizovat, ale i zásadně měnit jejich technické a tvarové parametry oproti nabízeným vzorům. —Jakékoli přání klienta je výzvou a hledáním nových cest na poli designu, použitých materiálu i technických oeiení hodinek,“ vysvětluje Jan Prokop. Dostupnou a efektivní formou, jak udělat z hodinek unikátní hodinky, je hra s designem číselníku a ručiček. Relativně dostupné jsou i materiálové hrátky se všemi komponenty pouzdra, které cenu hodinek drží v relacích luxusních hodinek konfekčních značek. Pokud by ovšem šlo o vývoj tvaru nového pouzdra nebo například novou strukturu číselníku, tam může jít o statisíce. A jak dlouho od schválení vizualizace budete mít své hodinky na zápěstí? To záleží nejen na náročnosti realizace a míře odchylky od standardu, ale také na momentální kapacitě.

—Průměrná délka výroby hodinek je tři měsíce, ale ty jednodušší dokážeme vyrobit i v řádu týdnu. Sami si vyrábíme pouzdra, korunky, číselníky, ručičky, kožené řemínky i podstatné části strojku“ dodává s úsměvem Martin Brož.