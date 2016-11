Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Právníci kanceláře jsou klienty vyhledáváni z důvodu poskytování komplexních právních služeb, schopnosti strategického uvažování, vysoké úrovně pracovního nasazení, schopnosti úspěšného uzavření transakcí a prosazení zájmů klienta v podnikatelské praxi.

Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a polovina společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a sedm společností z Czech Top 10. Kancelář má v současné době více než tisíc klientů.

Ocenění za nejlepší klientské služby je pro nás jednoznačně nejcennější, protože o úspěchu v advokacii rozhodují právě klienti a jejich spokojenost. Vítězství na základě klientských preferencí nás těší o to víc, že jsme jej získali druhý rok po sobě. Naše kancelář již 15 let nabízí služby, které jsou v maximální možné míře přizpůsobovány poptávce na trhu. Klienti u nás nacházejí perfektní zázemí a servis včetně inovativních řešení. To je zřejmě hlavní důvod, proč nám zůstávají věrni a doporučují nás ostatním. Velice jim za tuto přízeň děkujeme.

O autorovi| Jaroslav Havel, řídící partner