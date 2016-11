Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Veřejné zakázky Ocenění v této kategorii získáváme již potřetí a velice si toho vážíme. Je to pro nás potvrzením toho, že jdeme správným směrem při poskytování vysoce kvalitních služeb našim klientům v této oblasti, a zároveň motivací do budoucna. Toto ocenění je pro nás o to cennější v tomto roce, kdy byl přijat nový zákon o zadávání veřejných zakázek, na kterém jsme se také svým odborným názorem spolupodíleli a kdy slavíme 15leté výročí vzniku naší kanceláře