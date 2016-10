Dílko? Pročta skromnost: Chovanec podle všeho do své bakalářské práce zkopíroval maturitní otázku přeloučského gymnázia, takže vhodnější výraz je spíš dílo, ne? A co takhle veledílo: za tři čtvrtě roku se stanete bakalářem práv pomocí maturitních otázek. Aspoň že si ale Chovanec jako téma vybral rozkvět feudalismu, na vnitru se mu to určitě náramně hodí. A zvlášť při jeho legendárních kontrolách policie, které vždy dopadnou dobře.