Francie na první pohled

Funguje to tady, jak má: sotva vejdete dovnitř, hned tušíte, co vás čeká. Café & restaurant Oliva, sídlící v pražském Podskalí, má interiér laděný do zeleno-bílých tónů a hned na první pohled voní jižní Francií, takže se připravte na krevety, chobotnice, kalamáry, ryby a samozřejmě bujabézu. Ani ve středomořské Francii ale nesmí chybět terina, foie gras nebo klasický entrecote s omáčkou a hranolky - už kvůli zdravé francouzské dietě. Francouzská je Oliva i dlouhým vinným lístkem včetně slušné nabídky rozlévaných vín.

Žádná malá degustace

Ano, zdejší pečivo by určitě nikdy nevyhrálo francouzské mistrovství o nejlepší bagetu. Úvodní dojem ale naštěstí vylepší slušný olivový olej a také šťavnaté provensálsky ochucené olivy: v podniku jménem Oliva je ostatně cokoli jiného faux pas, ne? Navíc je i dobře, že tu na rozjezd servírují olivy, a ne máslo. Zdejší porce jsou totiž vyloženě nedegustační.

Půjdete-li sem na klasickou tříchodovou hostinu, počítejte s hodinou a láhví vína na jeden chod - to pro zdravé zažívání. Já to pochopil už u salátu s grilovaným hovězím, koriandrem, mátou, chilli, česnekem, thajskou bazalkou a zkaramelizovanou šalotkou (265 korun). Je výborný; hraje tisícem chutí a výsledkem je ostrá, osvěžující a štiplavá nasládlost doplněná šťavnatým hovězím. Čerstvého salátu je plný velký talíř. Objednal jsem si k němu sklenku slušné, bohužel však příliš podchlazené valpolicelly.

Místo marseilleské bujabézy jsem po sytém předkrmu objednal lehčí vichyssoise, bramborovopórkový krém s lanýžem podávaný s čerstvě rozpečeným chlebem se zapečenými olivami (95 korun). Polévka nakonec chutnala až moc lehce, jako by v ní něco chybělo.

Nejspíš výrazná a delikátní chuť lanýžů, došlo mi po několika lžících.

Zmrzlina se solí

Že to v Olivě myslí s porcemi fakt vážně, jsem nadobro pochopil u konfitovaného jehněčího kolínka s tymiánovým demi-glace, bramborovocizrnovým pyré a grilovanou zeleninou (395 korun). Štědrá porce masa, z nějž se tyčí mocná kost, připomíná středověkou hostinu, během níž za sebe házíte nejen kosti. Ne že by snad jídlo bylo středověce připravené a naaranžované, to ne: křehké a šťavnaté maso elegantně sedí v jemné kaši přelité demi-glace a všude kolem grilovaná zelenina. Stěží ale porci sníte, nechcete-li se ovšem dopustit jednoho ze sedmi hlavních hříchů. Demi-glace mohlo být výraznější.

Tělesný pocit, který bych určitě nenazval prázdností, mě přivedl k volbě dezertu, konkrétně zmrzliny. Máloco léčí akutní obžerství tak jako dobrá zmrzlina a ta v Olivě dobrá je. A nejen to. Servírují ji tady v neobvyklé kombinaci s olivovým olejem a mořskou solí (95 korun) -a dobře dělají. Jde o zajímavý chuťový kontrast, v tomto případě mezi vanilkou a solí. Olivový olej navíc vše ještě zjemní. Přesto jsem si pomohl i dezertním vínem, jen pro jistotu.

A mimochodem: ani s nejhorší novinářskou zlomyslností či úplatností, jimiž nás dnes veřejnost tak ráda obdařuje, nemůžete za špatnou prohlásit restauraci, kde se s chutí přejíte. •

