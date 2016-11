Firmy citelně vnímají nástup digitalizace

Antonín Brož pracuje v Canonu od roku 2008. Ve společnosti začínal v pozici ředitele regionu pro distribuci spotřební elektroniky, o tři roky později převzal přímý prodej kancelářské a produkční techniky.

A před dvěma lety začal řídit i divizi Business Services. „Pomáháme firmám zjednodušit a zefektivnit práci s dokumenty, aby se mohly věnovat především svému byznysu,“ popisuje Brož.

* Společnost Canon je synonymem především pro fotoaparáty a tiskárny.

Proč jste se pustili i do oblasti procesních řešení a služeb?

Zaměření na služby je součástí dlouhodobě nastavené strategie, kterou Canon rozvíjí řadu let. Původně byla navázána zejména na rozvoj řešení pro správu tisku firemních dokumentů. Nyní úspěšně nabízíme portfolio služeb formou outsourcingu, například v oblasti zpracování faktur, správy podatelny nebo hromadné komunikace se zákazníky.

* Hovoříte o změně struktury nabídky směrem k outsourcingu. Dokážete identifikovat nějaké zlomové okamžiky důležité pro vývoj trhu, navázané například na technologie?

Vývoj technologií je kontinuální, v tomto případě bych nehovořil přímo o zlomových okamžicích. Velice důležitým milníkem pro Canon byla ovšem zhruba před čtyřmi lety akvizice společnosti Óce. Ta patřila v oblasti outsourcingu dokumentových služeb mezi lídry na trhu. Znamenalo to pro nás nejen rozšíření portfolia služeb právě o outsourcing, ale i zisk prověřeného know-how.

* Jaké důvody vůbec vedou firmy k outsourcingu? Tedy že část svých firemních procesů zajišťují přes externího dodavatele?

Podstatou našich služeb je dodávka komplexního řešení zahrnujícího zaměstnance, technologie a procesní know-how, tedy jak na to. V návaznosti pak přicházejí i benefity pro zákazníky v podobě nižších provozních nákladů, efektivnějšího řízení procesu či přenesení určitých rizik na naši společnost.

* Jaké řešení dokáže Canon firmám nabídnout?

Co se týče outsourcingu, tak mezi zajímavé služby patří digitalizace dokumentů, konkrétněji například komplexní zpracování faktur nebo smluv. Veškeré příchozí faktury jednoduše přesměrujeme do našeho digitalizačního centra, kde je zpracujeme, získáme z nich požadované údaje, které před exportem do systému zákazníka ještě na základě definovaných parametrů zkontrolujeme a následně archivujeme. Klient má tedy jistotu, že částky a čísla účtu a další údaje mu stoprocentně sedí. Ve výsledku to má významný vliv na chod finančního oddělení zákazníka, kterému místo zpracování a ručního zadávání údajů z faktur roste efektivita.

Například počet ztracených faktur lze eliminovat až o 66 procent, celkový proces zrychlit až o 42 procent.

* Zmiňoval jste i službu zpracování hromadné komunikace. Můžete ji přiblížit?

Málokdo ví, že patříme mezi největší zpracovatele hromadné komunikace v České republice, a to právě díky této službě. Jednoduše řečeno zpracováváme tištěná i elektronická sdělení, například každoměsíční výpisy. Od klienta z jeho podnikového systému získáme data, která následně zpracujeme do požadovaných formulářů a spárujeme s databází zákazníků.

Finální, často i marketingově obohacené sdělení poté distribuujeme.

* Jaké jsou vsoučasné době trendy na trhu v oblasti práce s dokumenty?

Každá firma dnes citelně vnímá nástup digitalizace. V naší oblasti se to projevuje odklonem od papírových dokumentů k elektronickým, včetně jejich oběhu v rámci firmy nebo mezi společnostmi. Pro firmy není jednoduché spustit a úspěšně implementovat takovou transformaci.

I v této oblasti nabízíme řešení, ať už formou konzultací, nebo nasazením dokumentového řešení navrženého na míru.

A rostoucí poptávka nám dává za pravdu, že služby spojené s nastavením dokumentové strategie, digitálních procesů a volbou správných technologií mají pro společnosti leckdy klíčový význam. •

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz