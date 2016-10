Exotika na Čerňáku

Spicymama byla dlouho před svým otevřením vychválená až do nebe. Desítky statusů a obrázků na všech sociálních sítích lákaly na hit sezony. Hlavní tvář podniku Kamila Rundusová alias Kamura to totiž se sítěmi umí. Ovšem velká očekávání bývají nejlepší cestou ke zklamání. Pokud se do bistra vypravíte, hledejte jej v prvním patře obchodního centra Černý Most, v jeho nejvzdálenější části, přicházíte-li od metra.

Z centra města do Asie

Do Spicymamy jsem vyrazila asi čtrnáct dní po otevření a pak ještě třikrát. Žádné velké změny ani výkyvy jsem nezaznamenala. Provoz bistra se ustálil a skalní fanoušky nahradili běžní hosté, které na zadek neposadí jen pouhý fakt, že uvidí svůj kuchařský idol v rondonu při práci. Ostatně o místa k sezení je ve Spicymamě trochu nouze. Vedle pár delších stolů jsou místa na barových židlích u baru podél kuchyně a pak pár míst u barového pultu u zdi. Možná se tu budete cítit trochu stísněně a v exponovaných časech si o víkendu nebude mít kam sednout. Jídla jsou vypsána na černých tabulích u vchodu a jsou zveřejňována na facebookovém profilu. Jedná se o pět až šest jídel, která se na menu moc často nemění, polévku a dezert. Nabídka míří jednoznačně směrem do Asie a často se jedná o vietnamská jídla či variace na ně.

Ceny jsou velmi, ale skutečně velmi sebevědomé, uvážíme-li, že vietnamská kuchyně patří u nás k tomu nejlevnějšímu a řada lidí ji vyhledává právě kvůli dobrému poměru cena/výkon. Otázku, proč některá jídla jako ph? nebo bún ch? stojí v tomhle podniku téměř dvakrát tolik než na jiných místech v centru Prahy, kde polévku nejíte plastovou lžící z papírové misky, si budete klást pravděpodobně při každé návštěvě. Úplně rozumné vysvětlení pro to nemám, i když výše nájemného bude určitě důležitý faktor. O původu např. používaného masa se na profilu Spicymamy ani v podniku samotném nedozvíte nic, takže předpokládám, že jde o maso konvenční, které výši cen neodůvodňuje.

Dobré jídlo na tácu jako z jídelny

Jídlo si hosté objednávají u pokladny hned za vstupem do bistra, zaplatí a posadí se na volné místo. Na účtence je uvedeno číslo, které v ideálním případě tak do deseti minut uslyšíte vyvolávat z úst jednoho člena personálu, který jídla nosí od výdeje z kuchyně a hledá jejich adresáty.

Někdy se stane, že po vaší objednávce sáhne někdo jiný, stalo se mi i to, že jsem pokrm dostala dvakrát. Jídla jsou podávána na plastovém tácu, tak trochu jako v kantýně či ve fastfoodu. Ale především jsou podávána všechna najednou. Dáte si polévku, hlavní jídlo a dezert s mangovým sorbetem? Fajn, tak tady to máte. Co na tom, že než sníte velmi štědrou porci horké polévky, sorbet se začne pomalu rozpouštět a to máte před sebou ještě hlavní jídlo, které také zvolna stydne. Když se to týká hamburgeru, hranolků a smažené sladké taštičky, je to docela jedno, s tím se v podnicích s rychlým občerstvením počítá. Ale v podniku, který se tváří jako objev roku, kde za kompletní jídlo tohoto typu necháte víc než tři stovky, mi to rozhodně fajn nepřijde.

Nadšená nejsem ani ze skutečnosti, že velká jídla se podávají v porcelánu s nerezovým příborem, zatímco např. polévka i dezert jsou v jednorázovém nádobí s plastovým příborem, přestože stojí 79, respektive 89 korun, což není zrovna láce. Tak nějak tuším, že malý prostor bistra nedává možnost mýt tolik nádobí, a můžou k tomu existovat i jiné důvody, ale třeba právě kukuřičná polévka a kokosová panna cotta patří mezi nejlepší jídla, která jsem tu ochutnala, a důstojnější podávání by jim určitě slušelo.

Dost kritiky. Podstatné je, že tu vaří opravdu dobře.

Snad až jen na trochu nevyrovnanou kvalitu ph?.

Za opravdu výjimečně dobrou považuji kukuřičnou polévku se zeleným kari a kokosovým mlékem. V sychravém podzimním počasí vám zvedne náladu a díky trošku výraznější pikantnosti i vyžene z těla první příznaky nachlazení. Kombinace kari pasty, kurkumy se sladkostí kukuřice, sametovým kokosovým mlékem a typickou chutí koriandru je jednoduše skvělá. Moc mi chutnají i ceviche původně z nilského okouna, později z lososovitého pstruha, ale právě tady mám trochu problém s cenou i s tím, že téměř totožné jídlo podávají v o pár měsíců dříve otevřené Black Dog Cantině na Palackého náměstí. Náhoda? Nemyslím si. V každém případě se jedná o syrovou rybu marinovanou v limetové šťávě, což je tradiční latinskoamerický způsob úpravy, s batáty, marinovanou červenou cibulí s praženými křupavými zrnky kukuřice, to vše na kupičce asijského zeleninového salátu, navrch s nezbytným chilli a koriandrem. Jídlo je svěží a skvěle vyvážené.

Má to smysl?

Tolik nadšená už nejsem z interpretací vietnamských pokrmů, jako je bún ch?, ne snad kvůli chuti, ale spíš kvůli způsobu servírování. Vše je smícháno v jedné míse i s omáčkou, s velkou převahou nudlí. Je to tak samozřejmě jednodušší na podávání, ale trochu na úkor hosta. Obdobné pokrmy za podstatně nižší cenu dostanete v Praze i jinde, aniž byste museli vážit cestu na Černý Most. Zatímco kokosová panna cotta s čerstvými malinami, křupavým karamelovým müsli a mangovým sorbetem je výborná a podobný dezert dostanete snad jen v olomouckém Entrée.

Abych to shrnula, ocitnete-li se v obchodním centru Černý Most, je Spicymama jasná volba pro dobré, skvěle ochucené jídlo, ale jezdit tam přes půl Prahy je podle mého názoru zbytečné. Leda byste se vypravili cíleně na kukuřičnou polévku a panna cottu.

Výběr z jídelního lístku:

? Kukuřičná polévka 79 Kč

? Pho s hovězí roštěnou sous-vide 169 Kč

? Bo La Lot bowl 179 Kč

? Ceviche 169 Kč

? Bún ch? 179 Kč

? Kokosová panna cotta 89 Kč

Výběr z nápojového lístku:

? Limonáda ZON 35 Kč

? Voda ZON 25 Kč

? Mošty Tátův sad 39 Kč

? Spicymama pivo (Prachatický pivovar) 49 Kč

? Cider 55 Kč

Spicymama Chlumecká 765/6 (OC Černý Most) Praha 9 T: 736 407 038 www.spicymama.cz Otvírací doba: Po–Ne 11.00–21.00

O autorovi| Klára Donathová, donathova@mf.cz