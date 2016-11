Elonova solární revoluce

Zakladatel výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk má skutečně ambiciózní plány v oblasti solární energetiky. Poté, co na konci října představil solární střešní krytinu a novou baterii Tesla Powerwall 2.0, oznámil, že Tesla chce investovat do obří továrny na výrobu nejen elektrických baterií, ale i technologií pohonu.

Musk přitom předkládá sjednocenou vizi Tesly: rychlé vozy, velké baterie a ohromující solární střechy. Místo panelů totiž nabízí rovnou solární střešní krytinu. A to ve velkém stylu.

Velké plány

Pro představení „solárních tašek“ si vybral přímo továrnu na sny – Hollywood. Ve studiích Universal Studios (v kulisách seriálu Zoufalé manželky) v západu slunce přišel Musk na pódium a začal mluvit o změně klimatu. Po minutě proslovu prohlásil: „Všechny domy, které vidíte okolo, jsou solární. Všimli jste si toho?“

Odpověď byla stručná: nikdo ze stovek lidí si toho nevšiml. Na domech totiž nebyly žádné solární panely, protože je má v sobě zabudované přímo střešní krytina.

Přitom vypadá jako běžné střešní tašky. Prodávat se má solární střešní krytina společně s baterií pro domácnost Powerwall 2.0. a s nabíječkou od Tesly. Energii vyrobenou solárními taškami tak bude možné skladovat v baterii a využívat ji pro chod domácnosti.

Spotřebitelé budou mít možnost si vybrat ze čtyř druhů tašek a upravit si jejich design. Přesnou cenu tašek a instalace zatím Musk nezveřejnil. Slibuje ovšem, že jejich cena se nebude výrazně lišit od klasické střešní krytiny. Na vývoji solárních tašek se spolupodílela americká firma 3M.

Cena baterie Powerwall 2.0. bude 5500 dolarů (necelých 140 tisíc korun), a stane se tak nejlevnější lithiovou baterií pro domácnost, která byla zatím vyrobena. Na trh může přijít již v lednu.

Obří továrny

Na výrobě solárních tašek chce Tesla spolupracovat se společností Panasonic, která má vyrábět solární panely, Tesla je pak bude komponovat do střešních tašek.

Obě firmy mají spolupracovat i na výrobě baterií. Ty má produkovat Tesla Motors Gigafactory v americkém státě Nevada. Půjde o obří továrnu. Tak obří, že ji výkonný viceprezident společnosti Panasonic Corp. Jošihiko Jamada okomentoval slovy: „Myslím, že je to bláznivé.“ Důvodem je, že výrobní kapacita továrny překoná výrobní kapacitu celého odvětví.

Gigafactory 1, která je stále ve výstavbě a ještě nejméně do poloviny roku 2017 bude, přijde společnost Tesla na minimálně pět miliard dolarů. Půjde o největší stavbu na světě o rozloze 174 hřišť amerického fotbalu. Obří továrna by měla být vidět dokonce z vesmíru. Zaměstnat by měla během tří až čtyř let téměř deset tisíc lidí.

Americká Gigafactory 1 přitom nemusí zůstat osamocená. Musk totiž oznámil, že plánuje významnou investici v Evropě.

Peníze by měly jít do nové „gigafactory“ na výrobu baterií a rovněž do centra na výzkum automatizované výroby. Evropská obdoba Gigafactory 1 by kromě baterií měla vyrábět rovněž elektrické automobily.

Evropská expanze přichází po nákupu německé společnosti Grohmann Engineering, která se přejmenuje na Tesla Grohmann Automation. Společnost se zaměřuje na automatickou výrobu. Po schválení transakce hodlá Tesla rozšířit výrobu a počet zaměstnanců o více než tisíc ze současných zhruba sedmi stovek.

Pokud se Muskovy vize naplní, jistě výrazně vyskočí v žebříčku světových miliardářů

agentury Bloomberg, kde se nachází na 145. místě se jměním ve výši 8,2 miliardy dolarů. Zatím se však Tesle hospodářsky příliš nedaří – prodělává.

Faktor Trump

Muskův byznys by mohly poškodit i proklamované plány přicházejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je příznivcem fosilních paliv a obnovitelné zdroje nemá příliš v lásce. Ostatně uhelný kolos Peabody Energy vyletěl o 73 procent po zprávě o Trumpově zvolení.

Rozjeté plány Muska ale zřejmě nezhatí ani Trumpův příklon k fosilním palivům a jeho snaha o uvolnění regulace v oblasti životního prostředí. Dotace na solární energii se totiž schválily již za republikánského prezidenta George W. Bushe a byly rozšířeny o rok dříve Kongresem, kde měli republikáni většinu. Vzhledem k široké podpoře dotací tak nebudou pravděpodobně zrušeny. Dokonce i bez státních pobídek jsou solární technologie zajímavé, protože náklady na elektřinu ze slunce klesají. Řadu podpor mají navíc ve své kompetenci jednotlivé státy, kde se nedá očekávat, že by následovaly federální úřady v jejich případném tažení proti obnovitelným zdrojům.

O autorovi| Vladan Gallistl, gallistl@mf.cz