Jaroslav Němec • konzultant Od 1. listopadu posílil pražskou pobočku společnosti Egon Zehnder Jaroslav Němec. Ve své nové pozici se zaměří především na oblast financí, high tech firmy, telekomunikační a výrobní sektor. Přináší s sebou téměř 15 let zkušeností z oblasti financí, strategického plánování, práce s lidmi a detailní znalosti IT & cloud businessu. Do firmy Egon Zehnder přichází ze společnosti Microsoft, kde působil od roku 2006. Poslední roky v pozici finančního manažera pro oblast střední a východní Evropy, kde měl na starost více než 25 zemí a koordinaci aktivit mezi pobočkami společnosti a centrálami v Německu a USA. Před nástupem do Microsoftu vedl oddělení interního auditu společnosti Telefónica O2.