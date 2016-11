Ten i letos sestavila společnost EPRAVO. CZ ve spolupráci s přizvanými odborníky, a to již podeváté v pořadí. Máme radost, že zájem o naši statistiku roste, a letos se tak žebříčku zúčastnilo opět více firem než loni. Konkrétní čísla a další za -jímavé údaje spojené s právním trhem se ostatně dozvíte uvnitř tohoto magazínu. Bez jakéhokoli přehánění mohu napsat, že si tento firemní žebříček našel své místo na českém trhu a je nezpochybnitelnou byznysovou i společenskou událostí a významným kritériem pro orientaci na českém právním trhu.

Situace v advokacii se mimochodem z čistě obchodního a personálního pohledu v poslední době příliš nezměnila. Ve srovnání s předchozími lety byl rok 2016 klidnější. Na trhu jsme nepozorovali výrazné přesuny či přeskupování a neobjevil se žádný nový generální hráč, který by měl ambici vyšplhat se do nejvyšších pater advokacie. To je potěšující. Nejistota vyvolaná v minulosti finanční krizí definitivně vyprchala, právní poradenský byznys je stabilní a zdravě roste. Přejme advokátům jejich vyšší tržby i počty realizovaných mandátů, koneckonců jsou indikátorem skvělé kondice celé české ekonomiky. Co se však přece jen trochu mění, je touha advokátů být viděn. I oni si už začínají lép e uvědomovat, že známost, propagace a celková komunikace s veřejností se hodí do jejich podnikání a stejně tak umístění v různých žebříčcích. Zapojení se do Právnické firmy roku je proto pro ně stále zajímavější příležitostí.

Právnická firma roku letos proběhla již podeváté. Znamená to, že příští rok nás čeká jubilejní desátý ročník. Už nyní jej intenzivně řešíme a promýšlíme, čím by měl být zvláštní a zajímavý. Rádi se přitom zamyslíme i nad vašimi nápady. Víte, jak by měla Právnická firma roku do budoucna vypadat a jak by se mohl žebříček advokátních kanceláří ještě zatraktivnit?

Dejte nám prosím vědět. Rádi přivítáme vaše náměty a doporučení.

Nyní vám již ale přeji příjemné čtení!

