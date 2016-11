Dobrý soused

Next Door by Imperiál není vedle známé restaurace Café Imperial, ale spíše naproti.

Pokud patříte mezi fanoušky okázalé nádhery Café Imperial a díky zlatavému lesku interiéru dokážete přimhouřit oko nad ne vždy dokonalým jídlem a ne vždy zcela bezchybnou obsluhou, bude se vám v Next Door líbit ještě o něco více.

Interiér restaurace je trochu méně okázalý, přesto je opravdu zdařilý a krásný. Oceňuji rozdělení restaurace do několika částí, takže pokud chcete pozorovat ruch podniku i s vyhlídkou do kuchyně, udělejte si rezervaci v přední, největší části restaurace. Pokud chcete o něco více soukromí, budou vám vyhovovat další dvě místnosti a pro úplné soukromí je k dispozici salonek. V každém případě ale myslete na to, že bez rezervace si tu večer nesednete a místo v době oběda také není úplně jisté. V promyšleném interiéru působí rušivě snad jen výstava nádobí a malých kuchyňských spotřebičů značek, jichž je šéf Pohlreich tváří a prezentuje je i na papírovém prostírání, které zdobí stoly v době obědů. U stolů pro dva budete mít občas problém s místem, protože jsou relativně malé a poskládat na ně vše je někdy pro číšníky docela oříšek.

Obsluha je dobře školená, většinou pozorná a snaživá. Za její největší nešvar považuji pravidelné zmatky při odkládání kabátů do šatny, resp. při jejich zpětném výdeji. Při vstupu vám totiž s vaším souhlasem odeberou svrchníky a odnesou je do šatny. Při placení je ovšem málokdy automaticky přinesou zpět a dost často se stane, že vám nakonec nepřinesou právě ty vaše. Při nedávném obědě v restauraci dostal můj kabát poměrně urostlý muž, který sice ocenil, že je pěkný, ale s díky ho vrátil s tím, že se do něj nevejde. Byla jsem ráda, že mi zůstal. Věřím, že se to dá odstranit poněkud lepší organizací. Jinak je ale třeba uznat, že na krátkou dobu fungování podniku to obsluze šlape velmi dobře.

Snídaně od brzkého rána

Restaurace je otevřena už od sedmé hodiny ranní, kdy se začínají podávat snídaně, a to buď formou bufetu, nebo á la carte. Přestože bufet vypadá krásně a i cena je velmi příznivá, doporučuji místo předem připravených vajec a lívanců ochutnat např. vejce Benedikt a naprosto fantastické vdolečky, které vás vrátí do dětství. Obojí najdete ve stálé snídaňové nabídce.

Přes poledne můžete vybírat mimo stálé menu i z polední nabídky, která čítá vždy polévku, předkrm a tři hlavní jídla.

Nečekejte menu za 100 korun včetně polévky, ale jídla jsou velmi příznivě naceněná a většinou se dá dobře vybrat.

Typicky bývá na poledním menu nějaké zajímavé pečené maso, často ryba a třeba rizoto.

Prezentace jídel je přes poledne jednoduchá a účelná. Dám vám jednoduchou radu: vše, k čemu bývají v poledne jako příloha špecle, je moc dobré.

Zajímavější je samozřejmě výběr ze stálého menu, které je rozkročeno poměrně doširoka. Vyberete si, pokud toužíte po něčem lehčím, mají tu třeba pohlreichovský burger, ale můžete sem pozvat i zahraniční hosty na hovězí svíčkovou na smetaně či pečenou kachnu. Ve světle nabídky i poněkud škrobené obsluhy úplně nerozumím tomu, proč je restaurace prezentována jako moderní české bistro. Ale co je po jméně, když jídlo chutná dobře.

Těžký výběr

Postupně jsem se projedla už velkou částí menu a mí favorité jsou zcela jasní. Rozhodně vám doporučuji ochutnat nadýchanou račí polévku s armagnacem ve stylu bisque, která je navíc doplněná raviolky s račím masem. Polévka je jemná a zároveň výrazná, našlehaná, zkrátka skvělá. Je jí velká porce, takže se můžete s klidným srdcem rozdělit. Z předkrmů dále radím ochutnat marinovaného sivena s citronovou omáčkou, koprem a především výborným salátem ze zelených jablek se sušenými meruňkami, kaviárem a majonézou. Tahle na první pohled divoká kombinace chutí k sobě skvěle pasuje a nutí mě objednávat si sivena zas a znovu.

Z hlavních jídel jsem nemohla neochutnat selečí líčka na černém pivě, protože právě líčka byla jedním z šéfových nejslavnějších jídel. Maso bylo skvělé, měkké jako příslovečný dort, ještě lepší ovšem byly křupavé sladkokyselé šalotky, které líčka doplňovaly. Přestože vám asi připomenu Trautenberka, jehož kyselo bylo příliš kyselé, musím říct, že ono bazalkové zelí bylo příliš bazalkové. Bylo skvěle trefené, pěkně křupavé a krásně zelené, chuť bazalky ale přebíjela jakoukoli jinou chuť a na talíři působila příliš dominantně.

Víc mě bavila prsa z perličky se slaďoučkou kaší z čerstvé kukuřice a výbornou omáčkou ze svatojánských ořechů. I v tomto případě bylo maso skvěle připravené, šťavnaté s křupavou kůží, omáčka lesklá jak na fotce z francouzské kuchařky. Překvapila mě sladkost kaše a rozesmála popcornová dekorace.

Z dezertů vám doporučím jeden, kvůli němuž budu asi brzy jako koule, a proto mu přezdívám „čokoládová koule“, přestože jeho oficiální název je čokoládový dome s višňovou náplní. Na talíři najdete čokoládu v mnoha podobách a pár kousků pražených mandlí.

Když se do koule pořádně zaboříte, narazíte na lehce kyselkavý višňový střed, který se skrývá v čokoládové skořápce. Varuji vás, koule je návyková! Naopak jediné, co mi v Next Door opravdu výrazně nechutnalo, byl kávový mousse s karamelem a drobenkou. Jednalo se zjednodušeně řečeno o variaci na tiramisu, ale dezert byl přeslazený a mým chuťovým buňkám nekonvenoval v žádném ohledu.

Ale co mě na Next Door nepřestává fascinovat, je skutečnost, že stále praská ve švech. To zkrátka nemůže být náhoda. •

Výběr z jídelního lístku:

• Marinovaný siven

s citronovou omáčkou a salátem z jablek 195 Kč

• Račí polévka s armagnacem 155 Kč

• Selečí líčka na černém pivě

s bazalkovým zelím a křupavou šalotkou 395 Kč

• Prsa z perličky s omáčkou

ze svatojánských ořechů a kaší z čerstvé kukuřice 375 Kč

• Hovězí svíčková na smetaně

s houskovým knedlíkem a brusinkami 225 Kč

• Čokoládový dome s višňovou náplní 155 Kč

Výběr z nápojového lístku:

• Next Door Beer 55 Kč / 0,3 l, 65 Kč / 0,5 l

• Riesling 0,15 l Muller Catoir, Pfalz, Německo 125 Kč

• Chardonnay 0,15 l Popice, polosuché, Morava 125 Kč

• Rulandské modré Reserva 0,15 l

Petr Skoupil, suché, Valtice, Morava 145 Kč

• Sangiovese 0,15 l Podere la Berta,

Emilia-Romagna, Itálie 155 Kč

• Mattoni 0,33 l perlivá, jemně perlivá 58 Kč

Next Door by Imperial Zlatnická 3, Praha 1 T: +420 295 563 440 E: info@next-door.cz http://next-door.cz/ Otvírací doba: Po-Ne: 7.00-23.00

O autorovi| Klára Donathová, donathova@mf.cz