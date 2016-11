Až bude někdo zpětně popisovat rok 2016, dojde nejspíš k závěru, že se vydařil. Nejrůznějších skandálů bylo snad až příliš, do Evropy dál proudili uprchlíci a přidal se i teror, jenže v Česku se ve skutečnosti nic strašného nestalo a ekonomika dál utěšeně rostla. Ne tak skvěle jako loni, ale přesto velice slušně. V rubrice Kulatý stůl s šéfy velkých právnických firem si na straně 86 až 89 tohoto speciálu můžete přečíst, že šikovným právníkům se daří dobře vždy, ovšem když jde nahoru ekonomika, je to přece jen snazší.

Do letošní Právnické firmy roku se zapojilo celkem 68 advokátních kanceláří, pro které pracuje 1721 právníků. Tak jako každý podzim tyto kanceláře pořadatelské společnosti EPRAVO. CZ „reportovaly“ výši transakcí, při kterých v období od 1. srpna 2015 do 31. července 2016 poskytovaly klientům právní poradenství.

Ze statistiky plyne, že se mimořádně dařilo developerským a nemovitostním projektům, když oproti analogickému období 2014/2015 vzrostla jejich celková nahlášená hodnota z 913 miliard na 1283 miliard korun. Přímo rekordně poskočily dva „menší“ obory – IT (z 62 na 100 miliard) a hlavně telekomunikace a média (z 42 na 301 miliard). Naopak dolů šly „čisté“ M&A transakce (z 2088 na 1491 miliard) a rovněž bankovnictví a finance (z 2317 na 1755 miliard).

Právě zmíněná souhrnná čísla i následující výběr nejdůležitějších „dealů“ berte prosím s rezervou.

Celkový objem transakcí je nepochybně ovlivněn skutečností, že se na jedné a té samé transakci mohlo zároveň podílet více advokátních kanceláří, ať už na stejné, nebo opačné straně stolu. Samotný výčet „dealů“ je pro změnu jen výběrový, protože advokátní kanceláře jsou v řadě případů vázány mlčenlivostí a některé transakce nahlásit prostě nesměly.

Jen vánek, žádná bouře

Ještě malá odbočka k loňskému dění v samotných advokátních kancelářích. Nebylo nijak bouřlivé a asi by se dalo nejlépe charakterizovat slovem „klid“. Žádná mezinárodní kancelář se z českého trhu nestáhla, žádná – z hlediska velké advokacie významná – ani nevznikla. Za zmínku tak stojí hlavně několik velkých přestupů. V čele mezinárodní právní firmy DLA Piper nahradil Thu Ngu Haškovcovou Miroslav Dubovský. Ten byl až do roku 2014 managing partnerem české pobočky Hogan Lovells a po odchodu této kanceláře z Prahy si nakrátko „odskočil“ do Weinhold Legal. Důležitou posilu se podařilo „ulovit“ mezinárodní advokátní kanceláři White & Case.

Stal se jí někdejší generální ředitel TV Nova Jan Andruško, který do White & Case přešel z kanceláře Kotrlík Bourgeault Andruško. A do třetice. Česká pobočka globální právní firmy Dentons „přetáhla“ od BBH patnera Chrise Watkinsona. Různých přestupů, posil či povyšování bylo letos pochopitelně mnohem víc. Přečíst si o nich můžete na stranách 80 až 84.

A teď už konečně ke slíbeným největším „dealům“ a advokátním kancelářím, které se na nich podílely.

Kanceláře, obchodní domy, byty…

Trhu s nemovitostmi se opravdu dařilo a není náhodou, že mezinárodní právnickou firmou roku se stal tradiční specialista na nemovitostní transakce – kancelář Dentons. Radila například při prodeji kancelářského komplexu The Park na pražském Chodově (od americké Starwood Capital ho koupila německá společnost Deka Immobilien), který aktuálně schválil antimonopolní úřad. Obchod aspirující na nemovitostní deal roku se týká 12 budov s plochou 116 metrů čtverečních. Když ho Starwood Capital v roce 2013 kupoval, zaplatil za něj 180 milionů eur (4,9 miliardy korun).

Kancelář Dentons asistovala také investorovi Round Hill Capital při akvizici společnosti RPG Byty, a tedy i 43 tisíc hornický ch bytů o celkové ploše cca 2,6 milionu čtverečních metrů, které kdysi miliardář Zdeněk Bakala koupil od státu spolu s OKD. Dentons rovněž poskytuje právní poradenství skupině Penta při prodeji Florentina a podílela se na nákupu libereckého obchodního domu Forum, které od Teska za 80 milionů eur převzala Rockcastle Global Real Estate Company.

Obchody s nákupními centry se vůbec hýbaly. Majitele změnil například tradiční pražský obchodní dům Kotva, který od britské státní konsolidační agentury NAMA za asistence globální právní firmy DLA Piper koupila společnost Pražská správa nemovitostí miliardáře Václava Skaly. Advokáti z Clifford Chance pro změnu asistovali společnosti Atrium European Real Estate s prodejem deseti obchodních center (v osmi případech byl součástí hypermarket Albert) v Praze a dalších českých městech do rukou skupiny Palmer Capital. Celková hodnota transakce činila zhruba 100 milionů eur. Majitele změnilo rovněž mladoboleslavské centrum Bondy (Vítkova CPI Property Group ho koupila od Raiffeisen-Leasing), čemuž napomáhala domácí kancelář roku 2016 – PRK Partners. Skupina European Property Group zase s dopomocí advokátů z WOLF THEISS koupila karlovarskou Varyádu.

Velkých realitních obchodů bylo ale mnohem víc. Mezinárodní právní firma White & Case asistovala při nákupu tří domů v jedné z nejdražších ulic Evropy – Na Příkopě. Globální investiční společnost LaSalle za ně zaplatila pěkné dvě miliardy korun.

Další důležitou realitní transakcí byl prodej pozemku u Masarykova nádraží skupině Penta. V prvé fázi má jít o pozemky za 235 milionů korun, později až za 600 milionů. Pentě při uzavírání smluv asistovala kancelář Felix a spol. Ovšem stavět se nebude jen v centru Prahy. Advokáti z Havel, Holásek & Partners poskytli právní poradenství developerovi RS development při uzavírání joint venture spolupráce s francouzskou společností Orpea. Výsledkem bude postavení několika desítek domů pro seniory po celém Česku. Nakupoval také „pán Agrofertu“ a ministr financí Andrej Babiš. Jeho fond Hartenberg koupil od společnosti Portal Investments moderní ostravský kancelářský komplex Orchard (v roce 2009 vyšla jeho stavba na cca 50 milionů eur). Fondu při koupi asistovala kancelář PwC Legal.

Čínská stopa

Do nemovitostí investovali i Číňané, konkrétně finanční skupina CEFC (šestá největší v Číně). Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři asistovala CEFC například při nákupu budovy Živnobanky v Praze (prodejci investiční skupině CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka radila a pomáhala kancelář Glatzová & Co.) a Číňané získali rovněž akcie hned dvou pětihvězdičkových hotelů – Mandarin Oriental na Malé Straně a Le Palais na Vinohradech.

Obchody s Čínou sice nejdou tak rychle, jak prezident Zeman sliboval, ovšem nestojí.

CEFC koupila například strojírenský a metalurgický podnik Žďas ze Žďáru nad Sázavou se zhruba 2500 zaměstnanci.

Hodnotu transakce strany nezveřejnily, nicméně loni Ždas utržil celkově 2,86 miliardy korun a po zdanění dosáhl zisku 57,6 milionu. Společnost CEFC opět spolupracovala s kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, společnosti Železiarne Podbrezová, která od roku 2002 akcie Žďasu vlastnila, asistovala kancelář Havel, Holásek & Partners.

Další velikou čínskou „ránou“ bylo navýšení podílu ve společnosti Travel Service na 49,92 procenta. Prostřednictvím letecké společnosti, která loni přepravila 5,7 milionu pasažérů, čínský investor pronikl i do Českých aerolinií, ve kterých drží Travel Service třetinový podíl. Sloužit východoasijským turistům má i cestovní kancelář Invia, do které CEFC vstoupila na jaře a za většinový podíl zaplatila 2,3 miliardy korun.

Voda a energie

Největší alternativní dodavatel energií na českém trhu Bohemia Energy (720 tisíc zákazníků) pohltil na začátku roku svého menšího rivala Europe Easy Energy (45 tisíc zákazníků).

Společnosti Bohemia Energy asistovala kancelář Badokh, akcionářům odkoupené firmy právníci z kanceláře Schönherr. Řádově významnější transakcí byl v této oblasti prodej souboru kotelen na levém vltavském břehu, které od společnosti Pražská teplárenská (a s dopomocí kanceláře PRK Partners) koupila za necelé dvě miliardy korun Veolia Energy.

Veolia se naopak zbavila Vodárny Plzeň. Podnik zásobující město vodou převzal plzeňský magistrát, a to za 700 milionů korun. Asistovala mu u toho největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners.

E-commerce

Velké věci se děly na českém trhu e-commerce.

Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta koupila za 5,4 miliardy korun druhý největší e-shop v Česku Mall.cz a srovnávač cen Heureka.cz. Investory byli miliardáři Daniel Křetínský, Patrik Tkáč a skupina PPF Petra Kellnera.

Společnosti Rockaway radila kancelář White & Case, prodejci, tedy nadnárodní společnosti Naspers, pro změnu Glatzová & Co. Stejná kancelář navíc asistovala ČSOB při akvizici největšího tuzemského srovnávače pojistek Top-pojištění.cz.

Banky, akcie, jídlo, pití…

Přední světový poskytovatel služeb v oblasti technologií zpracování plateb Global Payments, Erste Bank a největší španělská banka CaixaBank založily společný podnik, který bude pro obchodníky v Česku, na Slovensku a v Rumunsku zajišťovat přijímání platebních karet (acquiring). Erste Bank při tom asistovaly kanceláře CMS Cameron McKenna a Havel, Holásek & Partners. Podobnou alianci nazvanou KB SmartPay uzavřely rovněž Komerční banka a společnost Wordline, které poskytla právní poradenství kancelář Baker & McKenzie.

Domácí kancelář roku 2016 PRK Partners asistovala Komerční bance a České spořitelně coby manažerům emise dluhopisů České zbrojovky v Uherském Brodě. Objem vydaných dluhopisů činí 1,5 miliardy korun.

Advokátní kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES pro změnu pomáhala při uvedení akcií Moneta Money Bank na pražskou burzu a Baker & McKenzie poskytla výhradní právní poradenství výrobci nápojů Kofola při restrukturalizaci a následné veřejné nabídce a kotaci akcií. Výnos z primární veřejné nabídky činil 765 milionů korun.

Stejná právní firma asistovala švýcarské společnosti Selecta Group při prodeji jejích aktivit Karlovarským minerálním vodám. KMV Group převzala u nás, na Slovensku a v Maďarsku celkem šest tisíc nápojových a prodejních automatů a rázem se stala vendingovou dvojkou na našem trhu. Hned dvě advokátní kanceláře – ŘANDA HAVEL LEGAL a CMS Cameron McKenna – pomáhaly s převzetím tradiční české paštikárny Hamé (značky: Májka, Znojmia, Otma či Hamánek) norskou společností Orkla. Hodnota transakce činila 175 milionů eur.

Jde sice jen o neúplný výběr, ve kterém některé zásadní transakce chybějí, přesto toho opravdu nebylo málo. Jak už jsme ps ali na začátku, rok 2016 byl dobrým rokem.

2014/ 2015/ Změna

/2015/2016 (v %)

Developerské 913 1 283 +41

a nemovitostní projekty

Fúze 2 088 1 491 -40

a akvizice

Restrukturalizace 793 1 079 +36

a insolvence

Řešení sporů 677 642 -5

a arbitráže

Bankovnictví 2 317 1 755 -32

a finance

Telekomunikace 42 301 +716

a média

IT 62 100 +61

Veřejné 583 786 +34

zakázky

Daňové 353 305 -15

právo

Do letoiní Právnické firmy roku se zapojilo 68 kanceláří, pro které pracuje 1721 právníků. Právnická firma roku 2016

68 kanceláří 1721 právníků

Nahlášené tržby top 50 Souhrnné tržby (v mld. Kč), které účastníci Právnické firmy roku 2016 obdrželi za své služby. Jde o součet tržeb 50 největších advokátních kanceláří v roce 2015 (novější údaj pochopitelně není) a 2014.

Kolik své kanceláři vydělal „průměrný“ právník Tržba přepočítaná na jednoho právníka (partner, advokát i koncipient) z top 10 advokátních kanceláří v roce 2015 byla 4,144 milionu korun ročně. Objemy transakcí podle oboru Velikost transakcí (v mld. korun) ve vybraných kategoriích, při kterých advokátní kanceláře podílející se na Právnické firmě roku 2016 asistovaly v době od 1. srpna 2015 do 31. července 2016 (a ve srovnatelném předchozím období). Údaje vycházejí z hlášení advokátních kanceláří pořadatelské firmě EPRAVO. CZ. Obchody s Čínou sice nejdou tak rychle, jak prezident sliboval, ovšem rozhodně nestojí.

O autorovi| Václav Drchal • drchal@mf.cz