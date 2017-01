Do pekla na bílém koni

Kauza ukradených desítek milionů ze státních peněz je snad prokletá. Když její druhou část začal projednávat před pár dny pražský městský soud, na lavici obžalovaných chyběl obžalovaný Milan Kremel. Ne že by se ukrýval v zahraničí, muže nepravomocně odsouzeného v první části kauzy prostě vězeňská eskorta zapomněla přivést. A tak jediným výsledkem jednání bylo napomenutí druhého obžalovaného Miroslava Posekaného, jemuž předsedkyně senátu Silvie Slepičková vyčetla, že měl v ústech žvýkačku.

Historka z podsvětí

Kauza, již soud rozplétá, je úplně stejně zvláštní. Když už se druhého dne jednání sešli u soudu všichni a bez žvýkaček, bývalý šéf zkrachovalé dražební firmy Clanroy Milan Kremel řekl, že cítí odpovědnost za škody, které měl způsobit.

Jeho kolega Posekaný odmítl vypovídat. Oběma hrozí až deset let za zpronevěru necelých sedmdesáti milionů při dražbě majetku Českých drah.

Ale teď k příběhu, který obsahuje scény, jako je Kremelův útěk do Belize, jedno ztracené luxusní auto, rodinné vazby jako z nekonečného seriálu, a muže v zákulisí, na nějž několik indicií ukazuje coby na velmi důležitou osobu.

Když na začátku roku 2014 přišla konkurzní správkyně Petra Hýsková do kanceláří dražební společnosti Clanroy, naskytl se jí výjev, který o pár dní později pro zápis do insolvenčního rejstříku popsala jako „známky narychlo zorganizovaného a nesystematického vyklízení“. Jinými slovy to musel být útěk jako před výbuchem. Nebylo divu. Celkem po firmě Clanroy zbyla díra v hodnotě téměř dvou set milionů a zalepit se ji už nepodaří.

Clanroy dražila majetek státních firem.

Fungovalo to tak, že peníze z dražby přišly na její účet a po odečtení provize je poslala majiteli nemovitostí. Kdysi šlo o jednu z největších firem svého druhu v Česku. Než se v ní začaly dít divné věci, nikdo neměl tušení, že by mohla peníze svých klientů zadržovat a posléze úplně zkrachovat.

Paradoxní je, že se Kremel s Posekaným zřejmě dostali do vedení firmy až v době, kdy rozjetý vlak už nešlo zastavit. Podle obžaloby Kremel od května do listopadu 2013 jako předseda představenstva nepřevedl ve skoro padesáti případech peníze z dražeb na účty Českých drah, celkem mělo jít až o 60 milionů. Posekaný od listopadu do prosince stejného roku, tedy do doby, než firma definitivně zkrachovala, nepřevedl přes osm milionů.

Malý princ

Pro pochopení pádu této společnosti je potřeba podívat se dál do minulosti, kde se dá najít vysvětlení, proč spolykala tolik peněz. Kremel a Posekaný se objevili dost zvláštně a několik věcí nasvědčuje tomu, že šlo o bílé koně. Kremel je absolventem Střední odborné školy řemesel a podnikání v Novém Jičíně a první z dražeb, za něž pyká, se uskutečnila pouhý den poté, co se jeho jméno objevilo v obchodním rejstříku s funkcí předsedy představenstva.

Člen představenstva Posekaný je pak muž s bydlištěm na městském úřadu v Příbrami a podle informací týdeníku Euro s sebou míval „asistenty“, když jménem firmy vybíral peníze z účtu.

Píše se rok 2010 a úspěšnou dražební společnost Clanroy přejímá v oboru též velmi známá Mexx Reality. Clanroy má od roku 2009 smlouvu na prodej majetku Českých drah a brzy získává i smlouvu na prodej majetku Lesů ČR, kde vítězí jako jediný uchazeč. V Mexxu, potažmo firmě Clanroy se ovšem odehrají důležité vlastnické přesuny, pro pochopení případu klíčové. Rok předtím byl Mexx rozdělen napůl mezi realitního podnikatele Zdeňka Macháčka a Jana Kočku ze známé pražské světské rodiny.

Poté, co je Clanroy ovládnut Mexxem, kupuje od Kočky podíl tehdy osmnáctiletý Lukáš Wrzecionko, podle neoficiálních informací Macháčkův nemanželský syn.

V únoru 2010 je pak Wrzecionko po získání Macháčkova podílu jediným akcionářem firmy. Na osmnáctiletého kluka slušná kariéra. Stal se šéfem jedné z největších firem svého druhu v zemi, která má v portfoliu smlouvy s klíčovými státními podniky. Chvíli nato se ale struktura podniku zahaluje a do hry vstupuje v roce 2011 jako jediný akcionář seychelská společnost Prime Enterprise Ltd.

V té době byla tedy postavena struktura, která umožňovala anonymní vyvádění peněz z Clanroye, i když prokazování úmyslu je v tomto případě na soudu. Týdeníku Euro se podařilo získat důležitý dokument ze seychelského obchodního rejstříku, který se datuje do samého počátku vzniku offshorové Prime Enterprise. Tamní firma Apollo Business Solutions, která se specializuje na „výrobu“ offshorů, v něm jmenuje jediným ředitelem Prime Enterprise právě Macháčka. Mimochodem, sídla obou firem jsou totožná.

Muž v pozadí

A kdo je Zdeněk Macháček? Veřejných informací o něm není mnoho. Je hrdým nositelem Řádu zlatého vavřínu - který dostal od bývalého šéfa Hospodářské komory Petra Kužela za pozitivní ovlivnění společnosti - a podle všeho je také tvrdým byznysmenem. Už jeho předchozí angažmá ve vedení firmy Mexx Reality provázely pře a stížnosti klientů na zadržování peněz. V internetových diskusích si na potíže s výplatami stěžují i bývalí zaměstnanci. K ředitelování v Prime Enterprise se v jednom z mála svých veřejných vystoupení přiznal, trvalo prý však jen do roku 2012. „Nejsem a nikdy jsem nebyl majitelem společnosti Prime,“ nechal se slyšet v médiích.

Rok po zahalení firmy do zahraniční struktury, tedy v roce 2012, přišly potíže.

Clanroy začal zadržovat peníze Lesům ČR (Milan Kremel za to dostal zatím nepravomocně šestiletý trest) a České dráhy, aniž by o tom věděly, pořádaly další dražby, teď už dost rizikové. Mimochodem v říjnu 2012 vstoupila do Českých drah někdejší ředitelka Clanroye Dana Hunčovská a dostala na starost právě dražby. Ve svém dřívějším vyjádření pro týdeník Euro uvedla, že se necítila ve střetu zájmů a že z Clanroye odešla po neshodách.

Lesy ČR brzy poté, co se nemohly domoci desítek milionů, zastavily dražby s Clanroyem, České dráhy měly rámcovou smlouvu do jara 2013 a ještě na poslední chvíli vypsaly dražby, které trvaly až do konce roku. K dobru j im lze připsat, že ač pod hrozbou pokuty, dražby největších zakázek zastavily a domluvily s Clanroyem uznání dluhu. Na konci roku firma Clanroy nicméně zavřela krám a narychlo vyklidila kanceláře.

Milan Kremel zmizel v Belize, policisté ho později zadrželi v Německu. Tvrdil, že se j im vydal sám a že z Clanroye byly peníze vyvedeny formou půjček do firem ze skupiny Mexx Reality. Za zpronevěru v kauze Lesů ČR dostal dnes vazebně stíhaný muž šest let a podobný trest mu hrozí i nyní kvůli dražbám pro České dráhy. Existuje mnoho důvodů pro to, že by před soudem neměli sedět s kolegou Posekaným jen ve dvou. 0

Člen představenstva Posekaný má bydliště na městském úřadu v Příbrami a míval s sebou „asistenty“, když jménem firmy vybíral peníze z účtu. milionů Kč chybí po dražbách vedených firmou Clanroy Lesům ČR. Milan Kremel za to dostal zatím nepravomocně šest let vězení.

milionů Kč je zhruba hodnota pohledávky, kterou mají vůči společnosti Clanroy České dráhy. O vině Milana Kremela nyní rozhoduje soud.

O autorovi| Petr Weikert, weikert@mf.cz