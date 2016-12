Nové digitální technologie jsou hnacím motorem změn, obracejí naruby osobní a především profesionální životy mnoha lidí i celého byznysu. Podle Tibora Kolejaka z Microsoftu má z takzvané digitální transformace užitek každá malá a středně velká firma. „Desítky let bylo pro malé subjekty téměř nemožné soutěžit s velkými firmami a korporacemi, dnes jsou moderní technologie vstupní bránou k jejich globálnímu úspěchu,“ říká Kolejak.

?? Jak podle vás vypadá digitální budoucnost?

?? Digitální budoucnost a s ní související transformace má tři roviny. První rovina souvisí s tím, kam směřuje společnost, jaké digitální nebo technologické požadavky bude přinášet. Očekáváme, že v úplně všech oblastech života budou informační technologie hrát důležitou roli. Statistiky z oblasti zaměstnanosti ukazují, že počet pracovních míst v Evropě, kde jsou potřebné digitální a počítačové dovednosti, narůstá o sto tisíc ročně. Jiné predikce hovoří o tom, že v roce 2020 bude 90 procent pracovních míst vyžadovat počítačovou gramotnost, a také hovoří o tom, že na trhu bude chybět přes 700 tisíc lidí s digitálními dovednostmi.

Druhá rovina je o tom, co to bude do byznysu i privátního života přinášet. Zde opravdu nemám strach o množství nápadů a inovací. Když vidím tisíce startupů, které ročně vznikají i zanikají, nebo i Microsoft, který v duchu svého poslání „umožnit lidem a organizacím dosáhnout více“ ročně přináší desítky novinek, zlepšení, produktů a řešení, jež pomáhají dělat věci jinak, lépe, rychleji a levněji. Třetí dimenze digitalizace je o tom, jak rychle a efektivně bude společnost schopna adaptovat nové technologie a nasazovat je do reálného provozu. Hodně super nápadů zaniklo proto, že přišly buď příliš brzy, nebo si nenašly dostatečně rozsáhlou a ekonomicky zajímavou uživatelskou skupinu.

?? Jaké technologie jsou v tomto ohledu klíčové?

?? Existuje jich řada. Z našich pak Office 365 a Azure, dvě platformy, které určují náš směr a definují podstatu naší strategie.

Zjednodušeně jsou to řešení, která si od nás můžete pronajímat za pravidelný poplatek, mít je k dispozici kdykoli a odkudkoli a rozsah jejich využití řadit podle potřeby. Škála produktů je rozsáhlá. Od serverů přes známé nástroje pro spolupráci Office, Sharepoint, Skype for Business, Teams po nástroje na řízení bezpečnosti. ?? Jak se digitalizace dotýká soukromého života lidí?

?? Soukromý život je nedílnou součástí našich vizi. „Konzumerizace“ IT je u nás už roky velmi důležité téma. Technologie, které přinášíme do byznysu, dokážou velmi pozitivně ovlivnit soukromý život. Vezměme si například, že musím být na pracovní poradě osobně ráno v devět a chci se vyhnout dopravní zácpě. Musím vstát brzy a nejpozději v 7.30 už sedět v autě. Právě díky možnosti virtuální porady přes Skype for Business si nemusím dělat starosti s dopravou, můžu zůstat ve špičce doma, být o chvíli déle ráno s rodinou a v klidu se v 8.55 přesunu z obývacího pokoje do pracovny, absolvuji hodinovou virtuální konferenci s kolegy a do firmy dorazím až později, když je již Bratislava průjezdná.

?? Jaký je nárůst pracovní efektivity u „digitalizovaných“ firem?

?? Každý případ je jiný. Mohu však zodpovědně a s rukou na srdci říci, že když jsem byl před pár lety finančním ředitelem českého Microsoftu a plně jsme začali využívat Lync (předchůdce dnešního Skype for Business), flexibilní způsob spolupráce a virtuální porady, tak jsme ušetřili 45 procent pouze na cestovních nákladech na služební cesty za jeden rok.

A efektivita zaměstnanců? Když jsem minule cestoval na jednu akci z Popradu do Piešťan, nejel jsem autem, ale vlakem.

Zpáteční cesta trvala kolem šesti hodin.

Nemusel jsem řídit, připojil jsem se na internet a na firemní síť a celou dobu cesty tam i cesty zpět jsem pracoval. Každý finanční ředitel nebo majitel firmy si umí spočítat, kolik firmu stojí šest hodin jízdy nebo naopak šest hodin plnohodnotné práce člena vrcholného managementu.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz