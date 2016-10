Člověk z filmu

Snímek ukazuje beznadějnost Varšavského povstání, kdy se prvního srpna 1944 podzemní polská armáda postavila německé přesile, ale po dvou měsících byla poražena. Zemřelo tehdy přes 200 tisíc civilistů a hlavní město Polska bylo srovnáno se zemí. „Oni zemřeli a my jsme měli povinnost se ptát, jestli jejich smrt měla smysl, jestli museli zemřít tak, jak umírali“ řekl režisér filmu Andrzej Wajda později.

Polský James Dean

Wajda (6. března 1926 - 9. října 2016) byl příslušníkem nové školy, která vstoupila do polského filmu v první polovině 50. let dvacátého století. Do té doby byl film v Polsku druhořadým uměním. S Wajdou přišla celá nová generace, která už měla povědomí o tom, jak vypadá světový film, co to je italský neorealismus, co se točí ve Francii a co ve Spojených státech. Andrzej Munk, Wojciech Jerzy Has, později Roman Polanski, Krzysztof Kiešlowski. Změna se ale netýkala jen estetiky; debutující režiséři točili filmy, které vyprávěly o jejich generaci.

Do povědomí se Wajda dostal válečnou trilogií filmů Nezvaní hosté, Kanály a Popel a démant, které ho proslavily i v zahraničí. „Když jsem poprvé viděl Popel a démant, ohromilo mě mistrovské zpracování, okouzlující vizuální stránka a elektrizující výkon Zbygnieva Cybulského, jehož tehdy americký tisk nazýval polským Jamesem Deanem,“řekl loni režisér Martin Scorsese deníku Guardian. K polskému filmaři se hlásil například Francis Ford Coppola, Ingmar Bergman či Steven Spielberg.

Wajda se později angažoval v odborech a podporoval disidenty. Jeho film Člověk z mramoru z roku 1976 ukazuje vzestup a pád úderníka z 50. let. Pologramotného zedníka nejprve vyneslo do funkce nasazení a nadšení doby, takže se stal modelem pro mramorovou sochu socialistického realismu. Stejný režim ale stál později za jeho pádem a ve vykonstruovaném procesu ho poslal do vězení. Polská vláda zcenzurovala závěrečnou scénu, film přesto během zhruba tří měsíců v Polsku viděly tři miliony diváků.

Wajdovi se podařilo zachytit i události počátku 80. let, kdy se začal sovětský režim hroutit. Film Člověk ze železa vypráví o stávce v Gdaňských loděnicích z roku 1981 a vzniku hnutí Solidarita. Na festivalu v Cannes za něj režisér v témže roce získal Zlatou palmu v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Wajda kvůli němu ale dostal zákaz točit a další čtyři roky pracoval v zahraničí.

Člověk naděje

Po pádu komunismu byl Wajda jedno období senátorem, pak se věnoval hlavně divadelní režii. V roce 2000 dostal Oscara za celoživotní dílo a v roce 2007 dokončil „svůj nejosobnější film“ Katyň o masakru 22 500 polských důstojníků a civilistů, který provedla sovětská tajná policie NKVD v roce 1940. Mezi zavražděnými byl i jeho otec. Posledním velkým filmem byl životopisný film o prvním prezidentovi Polska po roce 1989 Walesa - Člověk naděje. Wajda byl čtyřikrát ženatý. Jeho poslední ženou byla designérka Krystyna Zachwatowiczová. Zemřel na začátku října v devadesáti letech na selhání plic. *

O autorovi| Jiří Zatloukal, zatloukal@mf.cz