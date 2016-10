Citáty týdne

Václav Klaus mladší ví, jak si udělat nové kamarády.

„Drobný výpadek několika politiků neohrozí průběh oslav“

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček srdnatě čelí hromadnému bojkotu oslav 28. října ve Vladislavském sále. A aby to případně nebylo tak trapné, patrně už objednává zájezd komparzistů z Vysočiny.

„Z našeho pohledu, tedy čistě optikou finančního sektoru a naší instituce, není na brexitu nic dobrého.“

Šéf americké banky Morgan Stanley James Gorman má samozřejmě pravdu. Problém je, že těch deset milionů Britů, co hlasovalo pro, má nejspíš EU stejně rádo jako bankéře.

„Pravda je taková, že i kdyby Zeman byl ty korunovační klenoty poblil, tak škoda a nebezpečí z takovéhoto počinu je úplně marginální vůči tomu, co svým agresivním pokryteckým intelektuálstvím pácháte vy, vy umělci a humanitní vzdělanci!“

Moudrá slova Kláry Samkové, která publikovala na svém facebookovém profilu, necháme moudře raději bez komentáře.

„Podívejte, s ní to povede ke třetí světové válce. Neví, co dělá, stejně jako to nevěděla s Libyí a s čímkoli jiným, čím se zabývala.“

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump vytáhl krátce před volbami na Hillary Clintonovou atomové zbraně, načež přerušil kampaň a odjel otevřít nový hotel.