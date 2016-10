CHCI BÝT JAKO THATCHEROVÁ

Dana Drábová je teď první dámou české politiky. V nedávných krajských volbách, v nichž kandidovala za Starosty a nezávislé, získala třetí největší počet preferenčních hlasů, přesně 11 592. Umístila se hned za kariérními politiky KDU-ČSL Jiřím Čunkem a Stanislavem Juránkem, kteří jsou ve svých regionech setrvale populární.

Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ukázala, že s nimi dokáže vyrovnaně soupeřit. Po úspěchu se objevily nabídky na další politická angažmá. Poslanecká sněmovna, Senát, Hrad…

Dana Drábová zatím všechny výzvy odmítá. Je ale nepochybné, že už se stala jednou z hlavních tváří starostovského hnutí, které má v příštích letech v české politice vysoké ambice. „Má tvář je známá a to je častokrát důležitější než to, co má ten člověk za sebou a jaké jsou jeho reálné výsledky,“ říká nová středočeská zastupitelka a také místostarostka obce Pyšely, veřejně známá pod svými přezdívkami Jaderná baba nebo Atomová lady.

* Samo hnutí Starostové a nezávislí, za něž jste kandidovala ve Středočeském kraji, tyto vaše atraktivní přezdívky poměrně hojně v kampani využívalo. Je to pro vás dobrý marketing?

To musejí říct ti, kdo tu kampaň koncipovali a teď hodnotí, jak dopadla. Ale jestli to alespoň nějaký hlásek přineslo, tak fajn.

* Máte ty přezdívky ráda, jste s nimi spokojená?

Ano, jsem s nimi velmi spokojená. Je to taková lehká analogie k Železné lady Margaret Thatcherové, která je mimochodem mým velkým vzorem.

* Máte politické ambice jako Margaret Tatcherová?

To ne, ale řekněme, že je mi blízká v tom, jak pragmaticky a přitom lidsky a korektně dokázala vystupovat.

* Celorepublikově jste dosáhla třetího nejlepšího výsledku v preferenčních hlasech. Čím to podle vás je? Proč vás mají voliči tak rádi?

Jeden z těch důvodů je podle mého názoru dost přímočarý. Já jsem za těch necelých 17 let od chvíle, co jsem si sedla na židli předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v médiích dostala díky různým okolnostem poměrně dost prostoru.

Moje tvář není neznámá. A ono je to v tom, jak se člověk dostává do povědomí lidí, hodně důležité. To, že je tvář známá, je častokrát důležitější než to, co má člověk za sebou a jaké jsou jeho reálné výsledky.

* Je to správné? Měla by podle vás tak politika fungovat?

?? Je to prostě tak. Ale přesto doufám, že svou práci na úřadě i v městském zastupitelstvu v Pyšelích nedělám blbě a lidé to vědí.

* Starostové a nezávislí uspěli ve Středočeském kraji jako celek. Vy jste se stala krajskou zastupitelkou. Ale zároveň jste nevyloučila, že byste mohla někdy v budoucnu za Starosty kandidovat do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.

Zatím jste neupřesnila kdy. Šéf hnutí Petr Gazdík by nicméně byl rád, kdybyste kandidovala už příští rok. Jistě vás bude ještě přemlouvat. Co mu na to řeknete?

?? Řeknu mu to samé, co všem ostatním. Poslanecká sněmovna je pro mě obecně těžko představitelná, a v příštích parlamentních volbách už vůbec ne. Mohu to vyloučit.

* A co Senát?

?? Na důchod dobrý. Ale musím do té doby zmoudřet, abych tam působila patřičně.

* Po úspěšných volbách jste odmítla i kandidaturu na prezidentku republiky. Přesto, jak hodnotíte to, že byste podle některých komentátorů právě vy byla ideální soupeřkou Miloše Zemana v příští prezidentské volbě? Nikdy jste s ním neměla nějaké zásadní spory, dokážete oslovit i jeho voliče a jste velice respektovaným a vzdělaným odborníkem se zkušeností z politiky. Takže Miloš Zeman by vám v té kampani asi těžko oponoval.

Já bych hlavně nechtěla aspirovat na úřad prezidenta republiky. Je to sice nepříliš exekutivně významná funkce, ale má pro národ s masarykovským dědictvím velký význam. Já jsem vychovaná k velké úctě k úřadu prezidenta republiky. Mým přesvědčením je, že k takovéto funkci se člověk musí cítit nějakým způsobem povolán, musí se na ni připravovat a musí mít přesvědčení, že to bude dělat rád. Všechny tři příznaky u mě absentují. Takže já bych určitě nebyla dobrým kandidátem. To člověk musí vnitřně chtít. A jestli jsem o něčem přesvědčená, tak o tom, že to hluboce vnitřně nechci. To je velmi špatné východisko. Dovolte mi ještě jednu poznámku. Mně opravdu nepřijde šťastné, a doufám, že se to do voleb ještě změní, hledat protikandidáta proti Miloši Zemanovi. To, co bychom měli dělat, je snažit se najít dobrého prezidenta republiky.

* Mluvila jste o masarykovské tradici. Ztělesňuje ji podle vás Miloš Zeman ve své funkci dostatečně?

Právě protože jsem v té masarykovské tradici vychována, tak se velmi bráním komentovat jakýmkoli způsobem hlavu státu. Už také proto, že častokrát komentujeme mediální obraz, a ne to, co ten člověk skutečně dělá. Měli bychom se do toho hlouběji a kritičtěji ponořit a více si shánět informace o tom, co za tím člověkem skutečně je. Já jsem měla a mám se všemi třemi polistopadovými prezidenty velmi dobré a korektní vztahy. Všech jsem si vážila a vážím z různých důvodů, každý z nich byl velkou osobností. Na každou velkou osobnost jsou také extrémní názory. Pana Havla jsem měla velmi ráda. Možná, že ta doba, v níž teď žijeme, úplně nepřeje velkým osobnostem.

* Říkáte, že máte korektní vztahy i s Milošem Zemanem. Za to, co se stalo nedávno, vás asi nepochválí.

Společně s ministrem kultury Danielem Hermanem jste se setkala s dalajlamou během jeho návštěvy v Praze. Setkání českých politiků s tibetským vůdcem Hrad kritizoval, a dokonce se od tohoto setkání oficiálně distancoval v prohlášení o loajalitě k Číně. Jak se vám četly řádky tohoto prohlášení?

Já bych to opět nerada komentovala, protože ani nerozumím tomu, proč takové prohlášení vzniklo. Ale já tady nejsem od toho, abych všemu rozuměla. Zřejmě ty vyšší státnické cíle mi nejsou vlastní, protože nemám tenhle způsob myšlení. Já jsem nemohla minout příležitost potkat Jeho Svatost, protože jeho názory, jeho snaha o pochopení všech lidí na světě, jeho snaha o soucit a toleranci jsou něco, co může držet tento svět pohromadě. A on po pravdě moc pohromadě nedrží. Takže potkat se s Jeho Svatostí jako s člověkem byl pro mě životní zážitek. Jsem moc vděčná panu ministru kultury, že mě pozval.

* Je to prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů pro Českou republiku ponižující?

Já bych to takhle nehodnotila. Nicméně na druhé straně si pomohu bonmotem, když už mluvíme o panu prezidentu Zemanovi: Jak si nás má svět vážit, když si nevážíme sami sebe.

* Po krajských volbách se o vás velmi pochvalně vyjádřil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle mých informací by vás rád viděl na nějaké kandidátce hnutí ANO.

Už před čtyřmi roky mi to nabízel.

* Proč jste jeho nabídku nepřijala?

Tenkrát to byla nabídka kandidatury do Poslanecké sněmovny. Z toho, co jsem řekla, vidíte, že se tomu vyhýbám. Druhá věc je ta, že já skutečně nemám stranické myšlení. Jediné hnutí, se kterým jsem byla ochotná se na krajské úrovni zaplést, jsou Starostové a nezávislí. Přesto pořád nejsem jejich členem a myslím, že nikdy ani nebudu členem žádné politické strany nebo uskupení.

* Proč jste ale zvolila pro svou politickou kariéru právě Starosty a nezávislé?

Tak aby bylo jasno. Já nedělám ani nemíním dělat politickou kariéru.

* Jste místostarostkou středočeské obce, teď jste se stala zastupitelkou v kraji. To už je politika.

Proč vytvářet dojem, že to je politika? Jestli máte na mysli politiku jako správu věcí, tedy že se staráte o každodenní život té obce nebo přenášíte na krajskou úroveň to, co se nedá vyřešit na obci, já to pořád jako politiku nevidím. Ale možná, že jsem naivní, několikrát už jsem to připustila.

* Vy jste se při povolebních vyjednáváních nesetkala s politikou?

To jsem se setkala. Až do míry, která mě překvapila. Já jsem kraj opravdu pokládala za úroveň, kde bude převažovat pragmatická snaha spravovat věci – starat se o to, aby měli lidé dobré silnice, školy, nemocnice. Že je to takový Dům z karet kombinovaný s Vládou, abych zmínila dva slavné seriály z politického prostředí, to jsem si opravdu nemyslela.

* Rád bych se vrátil k té původní otázce, proč jste vlastně zvolila pro svou angažovanost ve veřejné sféře, pokud to tedy nechcete nazývat politikou, právě hnutí Starostů a nezávislých.

Ze začátku byl ten důvod poměrně banální. S naším současným starostou v Pyšelích jsme vždycky vytvářeli nezávislou kandidátku a to obnášelo i to, že jste si musel oběhat patřičné množství podpisů, aby kandidátka mohla být zaregistrována.

Jakmile vznikli Starostové a nezávislí (náš starosta je jedním ze spoluzakladatelů), tak jsme k nim rádi přešli, protože už jsme nemuseli sbírat podpisy. Osvědčilo se to. Poznala jsem tam spoustu lidí, kteří se opravdu umějí postarat. Ne o sebe, ale o svou obec.

* Jakou mají Starostové vlastně ideologii? Je to spíše pravicové, středové, nebo levicové uskupení?

Když já tohle neumím… Já se opravdu snažím hledat toho konkrétního člověka a dívat se na to, co umí udělat pro svět kolem sebe.

* A není to pro Starosty vlastně výhodné, nebýt tak moc zaškatulkován, nevyjadřovat veřejně nějakou specifickou ideologii? Když se podíváme na hnutí ANO, jeho nijak nevyhraněná pravicovělevicová rétorika sklízí velké úspěchy.

Je to podle vás ta správná cesta, jak dnes oslovit voliče? Ta správná cesta pro Starosty a nezávislé?

Řekla bych, že to ta správná cesta je, ale ne vždy je realizovatelná. Starostové a nezávislí ovšem nejsou nevyhranění.

Málo se to ví, ale existuje hodnotové desatero Starostů, které zmiňuje to, že stavíme na principu subsidiarity. To znamená, že věci se mají řešit co nejblíže danému problému. Znamená to, že stavíme na aktivním člověku, který se v první řadě postará o sebe a svou rodinu, ale dobře ví, že se může v případě nouze spolehnout na obec, a když to bude nad její síly, pomůže jí kraj. Stát nebo centrální vláda by měly zasahovat jenom v extrémních případech.

Vláda je často zahlcena drobnostmi, o kterých nemůže nic vědět a neměla by je řešit, ale má neodolatelnou chuť je řešit.

* Vnímáte stírání rozdílů mezi levicí a pravicí v dnešní politice jako výhodu?

Mně se zdá, že v dnešním světě se ty pojmy pravice a levice dost vyprazdňují a ztrácejí na svém původním významu. Ale je to možná jen moje zdání.

* Tím, že se nevyhraníte na levici nebo na pravici, můžete oslovit jakéhokoli voliče. To je přece ohromná výhoda.

Já si ale myslím, že to není postaveno na tom, že to hnutí není vyhraněno, ale že se soustředí na konkrétní problémy.

Dana Drábová (55) ? V letech 1980 až 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. ? Studium zakončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie. ? Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ? Od roku 2010 je pak místostarostkou Pyšel za Starosty a nezávislé (STAN). ? 28. října 2014 jí český prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně. ? Od roku 2016 je zastupitelkou Středočeského kraje za Starosty a nezávislé, v krajských volbách kandidovala na druhém místě kandidátky STAN ve Středočeském kraji.

