Český kapitálový trh má firmám stále co nabídnout!

Účastníci letošního druhého pokračování konference Prague Capital Market Summit se zabývali otázkami financování českých firem. Měl jsem tu čest moderovat dva panely, jejichž účastníci přinesli zajímavé a hlavně velice konkrétní zkušenosti s financováním v době extrémního přebytku kapitálu v bankovním sektoru a fondech privátního kapitálu. Jak tyto podmínky svědčí financování prostřednictvím kapitálového trhu? Je nyní vůbec vhodná doba ke vstupu na veřejné kapitálové trhy? Z příspěvků jednotlivých účastníků Prague Capital Market Summitu, kteří cestou IPO prošli nebo na trhu umístili emisi dluhopisů, jasně plyne, že i přes výše uvedené premisy má kapitálový trh stále co nabídnout a je komplementární alternativou k bankovnímu financování nebo private equity vstupu.

Názorný příklad

To, že se v dnešní době může stát burza i vhodnou a úspěšnou alternativou ke klasické M&A transakci, jasně potvrdila nedávno realizovaná emise společnosti Moneta Money Bank. Ta je přímo učebnicovou ukázkou takového typu transakce na kapitálovém trhu. Pravda, emisí podobné velikosti nemůžeme na našem trhu očekávat nekonečně mnoho, vždyť se ještě ve druhém pololetí roku 2016 IPO Monety řadilo mezi pět největších IPO v Evropě, nicméně pokud se majitelé podobně velkých společností rozhodnou IPO v Praze realizovat, trh je na to rozhodně připraven.

Jaký je však potenciál českého ekonomického prostředí generovat podobné emise i v budoucnosti? Podle mého názoru relativně velký, ale jsou zde mnohá „ale“. Existuje u nás celá řada středně velkých a velkých firem, které jejich majitelé vybudovali z nuly až do velikosti nadnárodního významu. Každý z nás by zcela jistě dokázal alespoň několik takových národních šampionů jmenovat zpaměti a zástupce některých z nich jsme měli možnost potkat i na summitu.

Důležité je, aby takové firmy dokázaly zavčasu identifikovat i investiční banky, dlouhodobě s nimi spolupracovaly, a až nastane vhodná doba, dokázaly jim nabídnout IPO. Úpisem ale vše nekončí. Aby byla nová emise úspěšně obchodována na sekundárním trhu, je důležité udržovat o emisi maximální možné povědomí mezi investory. Zejména menší emise u nás však dle našich poznatků nejsou obchodníky příliš analyticky pokrývány a tím trpí zejména drobní investoři. Bohužel aplikovat na současnou situaci logiku typu „likvidita poklesla, a tudíž se nám nevyplatí dále společnosti na pražské burze analyticky pokrývat“ je cestou do pekel. Bez informací nebude likvidita a bez likvidity nebudou zisky obchodníků – to je celkem jednoduchá rovnice. Pevně věřím, že se tento přístup některých členů změní a že se budou na trh dívat s trochu větší perspektivou než optikou okamžitého finančního efektu.

Druhá největší

Za uplynulých deset let je Praha druhým nejúspěšnějším trhem v regionu střední a východní Evropy, co se počtu transakcí týče, a to i bez státní pomoci v podobě privatizací. Myslím, že když se všichni účastníci kapitálového trhu inspirují pozitivními příklady z minulosti, poučí těmi negativními a dokážou toto know-how přenést na své klienty, nemůže být budoucnost našeho kapitálového trhu špatná, a právě k takovému přenosu zkušeností slouží konference typu Prague Capital Market Summit.

O autorovi| Petr Koblic, CEO, Burza cenných papírů Praha