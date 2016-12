Česko posílí v solárních arbitrážích

Je to vítězství pro stát, úleva pro majitele solárních elektráren, ale také pohroma pro mnohé vlastníky zdrojů na biomasu a bioplyn. Takový dopad bude mít podle dvou dobře informovaných zdrojů týdeníku Euro zatím neveřejný dokument, kterým Evropská komise schválila podporu pro obnovitelné zdroje v Česku uvedené do provozu v letech 2006 až 2012.

Evropská unie své dlouho očekávané rozhodnutí vydala minulé pondělí. Celý dokument bude uvolněn až poté, co v něm úředníci naleznou a „začerní“ citlivé informace. Stane se tak nejdříve za několik týdnů. Několik insiderů však již text rozhodnutí zná.

Jak tvrdí zdroje týdeníku Euro, výsledek posílí pozici České republiky v soudních sporech a arbitrážích s majiteli fotovoltaických elektráren. „Evropská komise takříkajíc přikryla všechny zásahy proti solárníkům v minulých letech – včetně solární daně,“ uvedl jeden ze zdrojů. Podle Bruselu jsou tyto zásahy v souladu s unijními pravidly.

Srážková daň z plateb za elektřinu ve výši 26 až 28 procent postihla investory do fotovoltaiky v letech 2011 až 2013. Dodnes platí desetiprocentní srážka, ale pouze pro zařízení uvedená do provozu v roce 2010.

Na druhé straně mohou být spokojeni i solárníci. Budoucí kontroly takzvané překompenzace se jich podle informací týdeníku Euro týkat nebudou. Evropská komise požaduje kontrolu výhradně v případech, kdy došlo k souběhu dotace z evropských fondů a provozní dotace na vyrobenou elektřinu. To je v případě fotovoltaiky výjimečný jev.

Zklamání naopak vypukne v jiných oborech zelené energetiky. K souběhu obou typů dotací v minulých letech běžně docházelo u elektráren spalujících biomasu a bioplyn a také v případě malých vodních elektráren. Díky tomu klesla doba návratnosti vložených peněz do bioplynové stanice na sedm až osm let namísto zákonem předpokládaných 15 let. Česká vláda tak bude povinna začít od roku 2019 posuzovat ekonomickou situaci podniků, jež čerpaly dvojí veřejnou podporu. Pokud budou až moc ziskové, bude jim muset provozní dotace ořezat.

Kdo bude patřit mezi hlavní „postižené“

Především to budou zemědělské podniky, které vybudovaly bioplynové stanice. Jedná se o široké spektrum vlastníků od větších farmářů po Ťrmy z koncernu

Agrofert. Hlavně díky štědrým dotacím na českém území vyrostlo 551 bioplynek

s celkovým instalovaným výkonem 319 megawattů.

Rozhodnutí dolehne také na investory do spalování biomasy, kteří stihli svou elektrárnu postavit do konce roku 2012.

Z novinky nebudou mít radost ani investoři do stavby a rekonstrukce malých vodních elektráren. Kromě řady malých investorů se jedná hlavně o dvě podnikatelské skupiny, jež Ťgurují v žebříčcích nejúspěšnějších žadatelů o evropské dotace – Ťrmu Czech Hydro (bývalé Energo­Pro Czech) podnikatele Jiřího Krušiny a podnik RenoEnergie, za kterým stojí bývalý šéf pražského letiště Miroslav Dvořák.