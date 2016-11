ČESKÉ MÝTO JE DRAHÉ

Ministerstvu dopravy začíná období potíží. Jeho prodloužení smlouvy na výběr mýta s konsorciem vedeným firmou Kapsch označil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za nesprávný, což může vést ke krachu výběru mýtného v Česku. Situace chce využít konkurent Kapsche, slovenská společnost SkyToll. Podala stížnost k Evropské komisi a snaží se dosáhnout toho, aby smlouva za více než pět miliard korun, k níž se Kapsch dostal bez výběrového řízení, přestala platit. „Neříkám, že má stát svěřit výběr mýta nám. Chceme, aby proběhla regulérní soutěž a vyhrál ten nejlepšís nejlepšícenou“říká generální ředitel SkyTollu Matej Okáli.

* Antimonopolní úřad konstatoval, že ministerstvo dopravy spáchalo správní delikt, když podepsalo smlouvu na výběr mýta s konsorciem Kapsch. Co to znamená pro vás?

Podstatné pro mě je, co se bude dít dál. Skončí to tím, že se daňoví poplatníci složí na udělenou milionovou pokutu a nic se nestane? Podle mě z toho musí vyjít nějaká osobní odpovědnost. Jsou tu úředníci, kteří smlouvu připravovali, ministr dopravy, který má politickou odpovědnost.

Také se ptám, jestli nastane nějaká náprava. Zastaví se ta smlouva, bude nová soutěž? A jaké budou garance, že se něco podobného nestane znovu? Tenhle verdikt je precedens. Pokud ho bude ministerstvo ignorovat, vzkáže ostatním úřadům, že můžou uzavírat smlouvy úplně stejně.

* Co čekáte, že se stane?

Čekáme, že se nestane nic, že se vše smaže touhle směšnou pokutou. Proto podnikáme další kroky.

* Myslíte stížnost u Evropské komise?

Dali jsme podání ke komisi a je na jejích orgánech, jak to posoudí.

* Čeho byste chtěli dosáhnout? Zrušení smlouvy s Kapschem?

Nejradši bychom, aby vše probíhalo podle zákona. Ministr dopravy měl vypsat soutěž na provoz existujícího mýtného systému a po dobu nezbytně nutnou, než soutěž skončí, mohl předložit prodloužení konsorciu Kapsch. To bylo jediné možné řešení a toho chceme dosáhnout i teď. Nejprve se ale musí zrušit ta podepsaná smlouva.

* A to by nebylo v kolizi s evropským právem?

Nebylo. Už je k tomu několik podobných precedentů. Jedna věc je totiž prodloužení smlouvy bez soutěže s odkazem na časovou tíseň a technologickou jedinečnost řešení Kapsche, což ministerstvo udělalo, a jiná je prodloužení smlouvy v situaci, kdy běží soutěž a čeká se na implementaci jejího výsledku.

* Jak se vlastně díváte na ten podepsaný dodatek za více než pět miliard na tři roky?

My jsme dali nabídku, která byla levnější a obsahovala větší rozsah funkcionalit.

Nikdo se jí ale nezabýval. To je jedna věc, která je špatně. Druhou je samotný obsah onoho dodatku. Zůstala tam třeba odměna, když se vybere nad procent, zbytek částky si dělí na půl stát a Kapsch. S podivem je to proto, že se šest let daří plnit výběr mýta na 99 procent. Takže jsou to další peníze pro Kapsche, o kterých se nemluví. Pak co se týká převodu služby, poběží po podpisu smlouvy s novým provozovatelem ještě osm měsíců celý provoz dál. To vůbec nevíme proč.

* Kapsch dal ale státu slevu.

Ta cena je stejně vysoká, ale nikdo to nezjistí, protože jediné opravdové testování ceny je veřejná soutěž, která neproběhla. Někdo může říct, že dal slevu dvacet procent, což znamená, že se tady deset let platilo o dvacet procent víc. Já říkám z naší zkušenosti, že se dá jít ještě o dalších dvacet procent dolů. Ani ta naše cena nebyla koncová. Kdyby se s námi někdo bavil, mohli jsme vyjednávat. Ušetřit se dala miliarda a půl.

* Vy jste deklarovali už na začátku roku, že jste schopni převzít provoz mýta i bez spolupráce s Kapschem. Proč myslíte, že jste ministerstvo dopravy nepřesvědčili?

Tak hlavně nebyl z jejich strany žádný zájem se o tom bavit. To není, že jsme nikoho nepřesvědčili, s námi se nikdo nebavil.

* Možná se ministerstvo obávalo, že vaše tvrzení je jen marketing.

Ale my jsme na tom pracovali, bylo to připravené. Také jsme dávali garanci.

Kdyby mýto pod naší režií zpočátku nefungovalo, stát by měl zaručený příjem na čtvrt roku, který by šel z našich peněz.

* Zástupci Kapsche říkali, že předat vám systém by byl hazard, protože nemáte zkušenosti s mikrovlnným výběrem mýta. Jak vám může ministerstvo věřit, že byste to zvládli?

Nabídli jsme garanci. Kdybychom ten systém za tři měsíce nenahodili, stát by o peníze nepřišel a klidně pak mohl pokračovat Kapsch. A předat nám systém by hazard nebyl. Když jste řidič z povolání, je vám jedno, v jakém autě jedete. Máte znalosti a umíte řídit. S mýtem je to stejné. Rozdíl je jen v koncové technologii, na konci je brána, a ne satelitní jednotka. Všechny služby a procesy jsou ale totožné.

* Vy říkáte, že byste v Česku vybírali mýtné levně -ji než Kapsch. Díval jsem se ale na studii, podle níž vybíráte na Slovensku dráž než Kapsch tady. Nesnižuje to vaši důvěryhodnost?

Setkávám se s tím, že jsme agenti Putina, Západu, ČSSD, ODS. Za ty roky, když byl někdo ministr, vždycky jsme byli agenti toho druhého. Vždycky jsme byli ti nejhorší. Kdyby to ale všechno byla pravda, tak co to mění na faktu, že se má v Česku udělat veřejná soutěž a najít nejlepší cena? Mně je to jedno. Pokud nevyhrajeme my, vyhraje levnější Kapsch, Autostrade, kdokoli. Neříkám, dejte mýto Skytollu, říkám, ať ho má ten nejlepší.

* Mluvil s vámi vstřícněji někdo z minulých ministrů dopravy?

Naší snahou nebylo klepat na ministerstvu na dveře a žádat, aby se s námi bavili. Pak by vznikaly všechny ty spekulace, čí že jsme agenti. My jen stále dokola říkáme: Jednejte podle zákona, udělejte veřejnou soutěž. Tady se ženou lidi před soud za jednotky tisíc korun a přitom stát podepíše smlouvu za 5,3 miliardy přes víkend a nic se neděje. To je pro mě něco nepochopitelného.

* Mýto znamená výběr necelých deseti miliard korun každý rok. Do jaké míry v tom hraje podle vašich zkušeností roli politika?

Můžete si vybrat, proč to takhle dopadlo. Je to hloupost, záměr nebo politika. Těch možností není moc.

* Ptám se vás…

Je v tom podle mě velká míra záměru. O to důležitější je, co se stane dál.

* Když vezmeme argumenty ministra dopravy, on říká, že do mýtných bran se investovalo osm miliard korun a systém spolehlivě funguje. Tak proč budovat nový, satelitní?

My jsme nikdy neříkali, že chceme ten systém měnit. My jen říkáme, že provoz tohohle fantastického systému může být levnější. To byla také ta naše nabídka, chtěli jsme mikrovlnný systém převzít, ne zrušit. Jiná věc je, že by měla proběhnout soutěž, která nebude žádnou technologii preferovat, ale když už šlo do tuhého, řekli jsme, že přebereme i mikrovlnný systém, ač na Slovensku provozujeme satelitní.

* Změna systému z mikrovlnného na satelitní by souvisela s rozsahem zpoplatněných silnic. Jinak řečeno stavět mýtné brány na malých silnicích se nevyplatí. Má stát podle vás jasno, kde chce vybírat mýto?

Nemá a je to věc politického rozhodnutí. Teď jde ale o irelevantní otázku, protože rozšíření je limitováno systémem, který máte. Kdyby někdo rozhodl, že se zpoplatní dalších pět tisíc kilometrů, neuděláte to. Takže musí nejprve padnout rozhodnutí, jestli stát chce mít systém, který to rozšíření umožní.

* Existuje dokument s názvem Příprava systému elektronického mýta po roce 2019, ve kterém ministerstvo přiznává, že tři roky, které nyní získává prodloužením smlouvy s Kapschem, jsou příliš krátká doba na to, aby se mohla připravit v zákoně změna systému výběru mýta. Vnímáte to tak, že favoritem za tři roky bude zase Kapsch?

To je vlastně to, o č em jsem mluvil na začátku. Antimonopolní úřad řekl, že se porušil zákon, a teď se musí něco stát.

Někdo musí nést odpovědnost, někdo to musí napravit a někdo garantovat, aby se to v budoucnu neopakovalo. Vypadá to skutečně tak, že za tři roky nebude ta soutěž technologicky otevřená, ale mně je to v důsledku jedno, technologii ať si zvolí stát. Spíš se obávám toho, že se za tři roky dostaneme do situace, kdy se stane to samé, co se událo teď. Může se to zdát nemyslitelné, ale kdo by si před třemi lety řekl, že se tu podepíše smlouva na 5,3 miliardy bez výběrového řízení? •

Matej Okáli (46) Od roku 1994 pracoval v oddělení informačních technologií Investiční a rozvojové banky (dnešní OTP Banka Slovensko).

Následně od roku 1997 působil v slovenské, později německé pobočce společnosti Alcatel.

V roce 2005 nastupuje do společnosti Sitronics (Česká republika, Rusko) a působí v ní v několika manažerských pozicích.

Od prosince 2008 je generálním ředitelem a od ledna 2009 předsedou představenstva společnosti SkyToll. Setkávám se s tím, že jsme agenti Putina, Západu, ČSSD, ODS. Za ty roky, když byl někdo ministr, vždycky jsme byli agenti toho druhého. Vždycky jsme byli ti nejhorší. Kdyby to ale všechno byla pravda, tak co to mění na faktu, že se má v Česku udělat veřejná soutěž a najít nejlepší cena? Kdo se točí kolem českého mýta

Obchod, který proběhl letos na jaře, může mnohé napovídat o tom, jak důležitá je pro společnost SkyToll hra o české mýto. A také odkrývá karty těch, kdo o tuzemské mýto v dresu největšího konkurenta firmy Kapsch hrají. Základní informace 0 obchodu v nezveřejněné hodnotě je, že český a slovenský SkyToll jsou dnes dvě rozdílné firmy, 1 když zase tak jednoznačné to není. SkyToll CZ je nyní firmou patřící do česko-slovenské finanční skupiny J&T, koupila ji dceřiná společnost J&T Banky jménem J&T IB and Capital Markets. Nový vlastník odvolal z pozice jednatele firmy Roberta Ševelu a jmenoval jím Dušana Palcra, který je i místopředsedou představenstva skupiny J&T. Na jaře se odehrála ještě jedna série byznysových jednání. A to mateřské J&T Finance Group, pod niž spadají mimo jiné čtyři banky, a čínského investora CEFC. Obě firmy se dohodly na navýšení čínského kapitálu v J&T Finance Group na padesát procent, což měl být obchod zhruba za 27 miliard korun. Nebude ovšem jednoduché ho protlačit přes evropské regulátory, schvalovat se musí také v Číně. „Obě firmy mají zájem společně v zemích střední a východní Evropy poskytovat retailové bankovnictví, a to prostřednictvím zastoupení nejméně ve dvou významných bankách. Moderní bankovní a finanční služby by v budoucnu rády rozšířily i do Číny, kde plánují také vznik pobočky J&T Banky,“ stojí ve firemní zprávě vydané k jarnímu obchodu. J&T se k mýtu nedostala náhodou, spolu s českou skupinou PPF se podílela na financování slovenského projektu. Ale zpátky k českému SkyTollu, který se zdá rázem až ve spodní části pyramidy. Vedle Dušana Palcra vede firmu založenou v roce 2014 také Matej Okáli, který je zároveň předsedou představenstva slovenského SkyTollu. Obě stejnojmenné firmy (s doplňkem CZ či SK) se pak o tendr na tuzemské mýto ucházejí v konsorciu. Minimálně know-how tak u českého SkyTollu přetrvává od předchozích majitelů. A kdo stojí na slovenské straně? Prostřednictvím nizozemské společnosti Sevenra N. V. koupil v roce 2012 devadesátiprocentní podíl ve firmě Ibertax, která je většinovým akcionářem SkyTollu, spolumajitel liberecké stavební společnosti Syner Petr Syrovátko. Zbytek podílu Ibertaxu by měl patřit do portfolia J&T. Od koho Syrovátko svůj podíl v Ibertaxu koupil, po transakci nezveřejnil.

O autorovi| Petr Weikert, weikert@mf.cz