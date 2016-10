České ikony & globální brandy

Maxim Velčovský

Jedna z nejvýraznějších osobností současného českého designu se širokou škálou záběru, to je to, co mne na jeho práci baví. Od prostorových instalací přes světelné objekty až po ryze funkční sériově vyráběný design se Maxim stal popularizátorem tohoto oboru.

Zejména jeho působení v pozici art directora ve společnosti Lasvit opravdu přesáhlo místní měřítka.

Jejich prezentace na světové scéně dělá naší zemi skvělé jméno.

Židle od Karla Janáka Na začátku 20. století se kubismus stal fenoménem doby, tento styl ovlivnil výtvarné umění zejména v Evropě. V našich zemích došlo ale k hlubšímu zakořenění tohoto expresivního vidění světa. Mnozí architekti začali navrhovat v tomto tvarosloví keramiku, nábytek, svítidla. Vznikla také řada pozoruhodných architektonických realizací, které i po více než sto letech inspirují další generace tvůrců. Festka Jak se může firma posunout ve vývoji dopředu? Je to velmi jednoduché: stačí mít špičkovou technologii a skvělý design. Firma Festka je lídrem v obou disciplínách. Tvarování, které se opírá o osobní zkušenosti z profesionální kariéry majitelů firmy. A to se spojuje s možností kombinovat dle libosti karbon, vysokopevnostní ocel a titan. Díky tomu je česká Festka na vrcholu malosériových výrobců kol. Tonak Když jsem procházel po továrně Tonak, fascinovaně jsem pozoroval celý výrobní proces. Od zastřižení zvířecí srsti přes zplsťovací proces až po finální ruční tvarování výrobku. Tuto technologii již jen tak někde nenajdete. A snad právě proto je o jejich zboží velký zájem v celém světě. Bomma Když jsme před několika lety vybírali návrhy na sklo od Františka Víznera do kolekce sklárny Bomma, předpokládali jsme velký zájem o jeho design, ale že se z těchto sklenek dekorovaných roboty stane globální ikona, nikdo netušil. Je to také jediný nápojový servis od tohoto mistra minimalismu, který je v současné době v sériové výrobě. Mikov Historie výroby nožů v Mikulášovicích sahá až do roku 1794. Ignác Rösler zde v době největšího rozmachu firmy zaměstnával až tři tisíce dělníků a své výrobky úspěšně vyvážel i do zámoří. Dnešní produkce se snaží navazovat na tuto jedinečnou tradici a zručnost zejména pomocí moderního designu, ale rovněž díky investicím do nového strojního vybavení závodu. Je možné, že by někdo v Čechách nenašel doma alespoň jednu rybičku? Tim Gigantické bubliny vyrobené z opticky čistého skla se díky umu našich sklářů staly pro architekty vyhledávaným objektem na trhu se svítidly. Jejich tvary, přesahující 70 centimetrů, jsou velice náročné pro sériovou produkci. Čistoty skla a jeho optických vlastností je dosaženo kombinací podhladinového výtoku z vany za sklem, ale také tzv. volným foukáním z ruky, bez použití forem. Ton Dnešní firma Ton pochopitelně navazuje na legendární značku Thonet, která v roce 1861 začala výrobu ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostýnem. Jejich současná produkce si ale klade za cíl změnit vnímání značky z výrobce pouze tradičních tvarů a křivek na producenta s progresivním, současným designem. Ton díky tomu sbírá na domácí, ale i zahraniční scéně ocenění. Přesně podle hesla „dobrý design, dobrý byznys“.