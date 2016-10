Byrokracie a investiční dravci

Konferenci, kterou pořádala společnost Media Events Company, uvedl Tomáš Karakolev, senior expert na korporátní financování ve společnosti McKinsey. Podle něj je v Česku největším problémem nízký hospodářský růst, kdy se Česko nepřibližuje vyspělým zemím, ale naopak nám některé utíkají.

Karakolev představil průzkum, podle kterého Česko výrazně zaostává v kvalitě veřejných institucí a ve školství. Mimo jiné i kvůli nadměrné zátěži státními regulacemi.

Bující byrokracie

První panel o problémech investic v prostředí nízkých úrokových sazeb moderoval analytik týdeníku Euro Miroslav Zámečník. Ten obšírně zkritizoval hospodářskou politiku vlády. „Například ve zdravotnictví jsme od roku 1997 neudělali nic podstatného,“ řekl.

Podle poslance Evropského parlamentu Luďka Niedermayera je investování dáno nejistotou o budoucí poptávce a Češi jsou navíc negativně naladěni do budoucnosti. „Firmy maximalizují zisky příštího kvartálu, protože zaměstnávají agenturní pracovníky, aby ušetřily,“ dodal. Na problémy pracovního trhu upozorňoval i Pavel Kysilka, předseda správní rady 6D Academy, podle něhož mají firmy přeplněné zakázkové knihy a byly by schopny zvýšit produkci. Nechtějí to ale dělat, protože nemají dostatek zaměstnanců a existuje velká byrokracie pro rozšiřování provozu.

Místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Tatra Trucks Radek Strouhal se domnívá, že možná paradoxně kvůli nedostatku zaměstnanců budou firmy rychleji zvyšovat produktivitu práce, protože začnou investovat kapitál do modernizace výroby. Finanční ředitel stavební firmy DEK Jan Bolek upozornil na to, že za poslední tři až čtyři roky přišla každý rok změna v DPH, navíc přibylo kontrolní hlášení a spousta byrokracie, kterou teď ještě doplní systém EET. Hlavní ekonom Roklenu Lukáš Kovanda promluvil o nejistotách a problémech, jež přinášejí devizové intervence ČNB.

Finanční ředitel skupiny Rockaway Capital Jaromír Švihovský si pak pochvaloval měnící se bankovní prostředí, kdy se firmě podařilo získat od bank 100procentní financování na poslední akvizici.

Finanční ředitel Microsoftu pro Česko a Slovensko Martin Štefík upozornil na obrovské množství likvidity, jímž firmy disponují.

Druhý panel o kapitálových trzích v Česku moderoval generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. Jiří Švarc, výkonný ředitel JP Morgan Chase & Co., nastínil možnosti akvizičního financování formou dluhopisů.

Martin Aschenbrenner z PRK Partners doplnil, že v případě přesunu finančního centra z Londýna do Evropy se tomu přizpůsobí i právní dokumentace.

Generální ředitel skupiny Hamé Martin Štrupl mluvil o prodeji skupiny do rukou norské skupiny Orkla a finanční ředitel Kofoly Daniel Bureš o náročnosti procesu vstupu na burzu. Debatě sekundovali analytici Tomáš Kálal ze společnosti Conseq Investment Management a Tomáš Menčík z Cyrrusu.

Investiční esa

Ve třetím panelu se diskutovalo o možnostech financování malých a středních podniků. Úvodní prezentaci o financování firmy představil Marian Rašík, finanční ředitel společnosti Pegas Nonwovens. Finanční ředitel dopravce Leo Express se zmínil o partnerství s čínskou logistickou firmou CRRC. Šéf Olife Energy Petr Žaluda promluvil o financování firmy z evropských peněz. Ředitel korporátního financování Václav Štětina z Raiffeisenbank nastínil možnosti bankovního financování. Podle Michala Arona, partnera ARX Equity Partners, pak řeší private equity fondy problém nástupnictví v českých firmách. Jakub Burda z Roklen Corporate Finance mluvil o novém způsobu financování – crowdfundingu.

Jiří Grund, generální ředitel firmy Grund, nastínil problematiku patentování inovací. Debaty se účastnil i generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera a Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

V posledním panelu, který moderoval Petr Skočdopole ze serveru Motejlekskocdopole.com, vystoupily těžké váhy tuzemského byznysu.

Václav Jirků, investiční ředitel Penty Investments, zopakoval, že se Penta stává dlouhodobým investorem. Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky mluvil o aktivitách „rodiny J&T“. Katarína Kohlmayer, finanční ředitelka KKCG, mluvila o investicích do startupových společností.

Managing partner společnosti Genesis Capital Jan Tauber se zmínil o novém fondu ve výši 80 milionů eur, který se podařilo naplnit. Ivan Jakúbek pak hovořil o partnerství s investory v Kofole.

Finanční ředitel stavební firmy DEK Jan Bolek upozornil na to, že za poslední tři až čtyři roky přišla každý rok změna v DPH, navíc přibylo kontrolní hlášení a spousta byrokracie.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz