Bůh to vidí, bratři

Co uděláte v Česku, když jste politik, nikoho moc nezajímáte a potřebujete se prodat do médií? Setkáte, nebo naopak nesetkáte se s dalajlamou, když přijede do Prahy. To vám v pohodě vystačí na dva dny. Jinak velmi materiální lidovečtí bratři, kteří si občas říkají i Boží strana, ovšem dokázali obojí: s dalajlamou se naposled sešli i nesešli.