Pokud trochu poodstoupíme, abychom měli poněkud širší rozhled, zjeví se nám česká politika jako rybník stvořený pro pirátské výpravy Miloše Zemana na jeho slavném nafukovacím škuneru. Aféra „daj-li mi medaili, nebo nedaj-li mi medaili“ plynule překryla zhrození z ponížení, které u jisté části veřejnosti vyvolalo prohlášení čtyř ústavních činitelů k bratření ministra Hermana s dalajlamou, a údajné zotročování naší vlasti Čínou je zase na chvíli passé.

Různá prohlášení tiskových mluvčích, státních úředníků, vyznamenaných a nevyznamenaných i čelných partajních funkcionářů vnášejí do děje vzruch a hřmot, který v den státního svátku, tedy po uzávěrce tohoto vydání týdeníku Euro, ještě nepochybně zesílí. Každopádně by bylo záhodno, aby si všichni zúčastnění ujasnili, oč v té kauze vlastně jde. O to, dokázat, že zlá mstivost je stejně silnou charakterovou vlastností naší hlavy státu jako nesporná inteligence a tvrdohlavost? Má tak jít o hodně brzký začátek prezidentské kampaně?

Aurora nezakotví

To je asi celkem zbytečné. Kdo chce vědět, tak to ví a ten, kdo nechce, se přesvědčit nenechá. Navíc v situaci, kdy nikdo není schopen nabídnout alespoň trochu relevantního protikandidáta, který bude mít šanci na více než tři procenta hlasů, jde jenom o neškodné pokřikování přes plot. Prostě to vypadá, jako když si Anton Špelec poručí liguére a pak to špatně dopadne. Leč říkat, že císař pán - nebo prezident - je vůl, a dokonce korunovanej, je v dnešní době povoleno, takže to nikoho mimo pražské hospody a „kavárny“ nedojme. Rozhodně žádná Aurora nezakotví u Mánesova mostu a na Hrad nevystřelí.

Každopádně by bylo mnohem užitečnější věnovat se skutečným problémům, kterým tahle země čelí. Jak se nám v poslední době ukazuje, naše nyní oslavovaná republika dostala dost prokurátorský režim a nezákonnosti orgánů činných v trestním řízení jsou už přímou hrozbou pro demokracii v zemi. Veřejné finance žijí svým vlastním životem, nikdo je neřídí a není schopen věrohodně říci, zda bude příští rok deficit, nebo přebytek. A mezitím státní sektor potichu fúzuje s Agrofertem. Volby v příštím roce jsou možná poslední šancí pootočit tohle nehezké směřování naší země.

Jde do války s Kellnerem?

Proto by bylo dobré trochu se podívat pod hladinu Milošova rybníka. Například na dost netypické přiklonění se Andreje Babiše na dalajlamovskou stranu sporů.

Zdá se, že dlouho deklarované spojenectví miliardáře s Milošem je u konce. Je přitom nepochybně legitimní spekulovat o tom, že Zeman svou čínskou politikou jedná v zájmu Babišových miliardářských konkurentů, především v zájmu Petra Kellnera, který v Číně provozuje politicky hodně citlivý byznys závislý na přízni úřadů. Znamená to, že jde Babiš do války s Kellnerem?

Jestli ano, tak to značí, že se cítí velmi silný a my se máme na co těšit. Navíc nešlape na hračky jen nejbohatšímu Čechovi, ale i řadě dalších velkých kluků a nedělá to dobrou krev ani u sousedů v Německu, kde polostátní VW má se Škodovkou v Číně docela velké plány. Že by náš miliardářský ministr byl ukvapený a nedocenil hodnotu toho, do čeho strká prsty, se nezdá pravděpodobné. A namlouvat si, že ti, jimž Babiš teď vyhlašuje válku, nemají velký politický vliv, by bylo dost naivní. Politici nyní bojovně protestující proti hradnímu zlu se mohou nečekaně ocitnout na té straně rostoucí barikády, na které vlastně nikdy být nechtěli. A pak může být hůř.

Glosa

Gynekoložka a rasistická Czechia

Britský deník The Guardian se pustil do sofistikované analýzy, proč se v Česku neujalo nové označení země Czechia. Název evokující provincii ruské republiky Chechnya nejvíce propagoval prezident Miloš Zeman, známý svou láskou k východním trhům. Investigativci z Británie se proto vydali na Václavské náměstí, o němž se v Lonely Planet dočetli, že je už od pradávna středobodem této zvláštní země. Vyzpovídali pár utíkajících respondentů, ale skutečně uspokojivou odpověď jim dala až gynekoložka z Moravy Jana Stejskalová.

„Mám ráda označení Česká republika, protože to není rasistické,“ uvedla. Ano, označení Czechia je rasistické nejen vůči Moravanům, ale vlastně vůči všem obyvatelům tohoto geografického prostoru, ať se nazývají jakkoli, i když svůj přesný název neznají. Czechia z nás totiž dělá úplně jinou rasu. Spíše rasu kavkazskou než západoevropskou a spíše rasu, která nadměrně holduje alkoholu, bůčku nebo cigaretám, ráda lže a vypráví laciné bonmoty. HOL

O autorovi| Pavel Páral paralp@mf.cz