Oto Ryneš • advokát Oto Ryneš posílil tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působil více než pět let v renomované mezinárodní advokátní kanceláři. Ryneš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde zároveň složil rigorózní zkoušku, studijní pobyty pak absolvoval na Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg v Německu a University of Otago Law School na Novém Zélandu. Rovněž působil jeden rok jako konzultant v oblasti IT byznys strategie pro přední českou poradenskou společnost. Ve své praxi se specializuje na oblast řešení sporů, ve kterých zastupoval klienty například v řadě soutěžněprávních sporů, ve sporech spjatých s aplikací práva EU a ve významných sporech o náhradu škody. Ryneš také pracoval na mnohých IT a telekomunikačních projektech s mezinárodním přesahem, zabýval se právem duševního vlastnictví a sektorovými transakcemi. V neposlední řadě se pak zaměřuje na komplexní právní poradenství při vnitrostátních a mezinárodních transakcích (M&A) a poskytování právní podpory v rámci běžné smluvní a korporátní agendy.