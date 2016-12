Avia - od legendární řady A po současnost

Automobilka Avia, která v roce 2019 oslaví 100 let své existence, byla v Letňanech původně založena jako výrobce letadel.

Od roku 1947 k letadlům přibyla i nákladní vozidla a právě ta se stala hlavní výrobní náplní firmy v druhé polovině 20. století i v novém tisíciletí. Ač byla produkce v Avii v roce 2013 přerušena, letos v červenci přešla do vlastnictví průmyslové skupiny Czechoslovak Group a nyní se chystá obnovení výroby vozidel modernizované řady D.

Této řadě předcházely modely vozů řady A, která odpovídala na požadavky tehdejšího měnícího se trhu s nákladními automobily s nosností jedné až tří tun. V roce 1967 Avia podepsala dohodu s francouzskou automobilkou Renault-Saviem na licenční výrobu dvou modelů - většího s označením Renault-Saviem SG4 Super Galion a menšího SG2 Super Goélette.

Z nich se později staly hlavní modely Avia A30 s užitečným zatížením tři tuny a Avia A15 s nosností 1,5 tuny.

To nejlepší

Na konci šedesátých let patřily vozy Avia k tomu nejlepšímu, co šlo na českých silnicích spatřit mezi nákladními vozidly dané velikosti. Řízení Avie bylo do jisté míry výsadou a tyto vozy byly v podnicích přidělovány jen těm nejzkušenějším a nejlepším řidičům. V sedmdesátých letech se průběžně modernizovala výroba i samotná vozidla, od roku 1979 byla ve výrobě vylepšená provedení modelů A30 i A20, u kterých byl zvýšen výkon motoru i nosnost.

V roce 1983 tyto modely nahradily modernizované Avie A31 a A21, u kterých byl opět zvýšen výkon i maximální rychlost.

Důležitou změnou bylo také snížení spotřeby paliva zhruba o deset procent oproti předchozím verzím.

K 1. červenci 1988 se národní podnik Avia se svými závody v Brně, Ivančicích a Žilině stal koncernem Avia. Přišel však revoluční rok 1989 a koncern se rozpadl na samostatné podniky. V souvislosti s rozpadem východního bloku a otevřením trhu pro zahraniční výrobce přišla letňanská automobilka o řadu zákazníků a musela čelit sílící konkurenci. Potřebovala přijít s novými, nebo alespoň výrazně inovovanými modely, a tak v roce 1993 zahájila výrobu vozů Avia A31T a A21T, které dostaly přeplňované motory s výkonem 65 kW Euro 1 (později 76 kW Euro 2). Vylepšením prošel také podvozek a interiér kabiny.

Pro další úspěšný rozvoj podniku se Avia rozhodla zamířit v roce 1995 pod křídla zahraničního investora, jihokorejské firmy Daewoo. S novým vlastníkem prošly vozy Avia výraznou modernizací, na trh byly uvedeny vozy typu A60, 65, 75 a 80. Ty měly především zcela nový podvozek a jejich upravená kabina byla sklopná. Od zahájení výroby v roce 1968 až do jejího ukončení v listopadu roku 2000 opustilo montážní linku zhruba 250 tisíc vozidel modelové řady A.

Nové avie budou vznikat v Přelouči

Nutnost výroby zcela nového a konkurenceschopného automobilu v hmotnostní kategorii od šesti do devíti tun vyvrcholila vývojem produktu označeného jako Avia řady D. Ta přinesla širokou paletu verzí, nové pohonné jednotky a především kabinu se zcela novým designem a kvalitním interiérem. Ovšem v roce 2005 po finančních problémech mateřského koncernu Daewoo automobilka Avia změnila majitele, stala se jím finanční skupina Odien. Od ní v roce 2007 koupila Avii indická skupina Ashok Leyland. Ta trhu nabídla nákladní podvozky s celkovou hmotností šest až 12 tun. Ve druhém desetiletí nového tisíciletí měla automobilka velké plány, prodeje vozů začaly stoupat, avšak přesto byla automobilka v trvalé ztrátě a mateřská společnost Ashok Leyland rozhodla k 31. červenci 2013 ukončit výrobu v letňanské továrně.

V červenci letošního roku oznámila průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) Jaroslava Strnada, že letňanskou automobilku koupila. Nyní se Avia pod křídly CSG připravuje na opětovné spuštění produkce středních nákladních vozidel. Ta už však nebude probíhat v Letňanech, nýbrž ve výrobním areálu CSG v Přelouči. Letňanský závod je totiž pro potřeby firmy příliš velký a nerentabilní. Modernizované vozy Avia řady D, jež budou sjíždět z přestěhované výrobní linky, dostanou například novou faceliftovanou kabinu a budou vybaveny moderními motory Cummins, které splňující emisní normu Euro 6. V příštím roce by mělo vzniknout několik stovek nových vozů. Do budoucna se plánuje produkce v objemu až tisíc vozů za rok a také spolupráce s automobilkou Tatra Trucks, která je s holdingem Czechoslovak Group propojena prostřednictvím majitele Jaroslava Strnada. 9