Automobilka Avia se vrací

Český strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Jaroslava Strnada před několika měsíci koupil Avii od indické společnosti Ashok Leyland. Jaroslav Strnad je také spolumajitelem společnosti Tatra Trucks. Právě tento styčný bod znamená, že obě automobilky budou úzce spolupracovat. Navíc Avia se jako výrobce lehčích užitkových vozidel bude velmi dobře doplňovat s Tatrou. „Vozy Avia jsou vhodným doplňkem k automobilům Tatra - tonáží avie končí na 12 až 15 tunách, tam přesně tatrovky začínají.

Vtom vidíme synergii. Další synergie bude ve společných nákupech součástek a v obchodu,“uvedl Jaroslav Strnad.

Od letadel k automobilům

Avia je jednou z nejstarších českých strojírenských firem. Svou historii začala psát v roce 1919 a zakladatelé i letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hajn se stali ústředními postavami firmy až do počátku 30. let. Už v roce 1920 Beneš a Hajn představili světu na svou dobu unikátní a revoluční letoun Avia BH-1 exp. Během 20. let se Avia stala zavedenou leteckou továrnou dodávající stroje pro domácí i zahraniční letectva a civilní provozovatele. Na konci dvacátých let se Avia stala součástí koncernu Škoda a od roku 1931 letouny Avia vznikaly v pražských Letňanech.

Díky poválečnému znárodnění Avia přešla pod hlavičku Čs. závodů automobilových a leteckých. Ještě krátce po válce v Avii zkompletovali několik kusů prvního čs. proudového stíhacího letounu S-92/CS-92, ale kvůli nedostatku leteckých zakázek se Avia zaměřila na opravy nákladních vozidel. Záhy přibyla i produkce nákladních vozů a autobusů Škoda řady 706. Zhoršení mezinárodní situace na začátku 50. let znamenalo návrat k letecké výrobě, v Avii začali vyrábět sovětské typy Il-10 a Il-14. Na přelomu 50. a 60. let dostala Avia na starost výrobu pragovek V3S (trvala až do roku 1988) a S5T a také Tatry T805. Právě tehdy poprvé dochází ke spolupráci automobilek Tatra a Avia, která nyní v rámci skupiny CSG nabývá zcela nové podoby. Výroba letadel v Avii skončila definitivně v roce 1963.

V polovině 60. let Avia ve spolupráci s podnikem Liaz vyvíjela nový nákladní automobil. Vzniklo několik prototypů, ale vývoj byl administrativně ukončen. V roce 1967 pak došlo k podpisu licenční smlouvy s Renaultem na výrobu modelů Renault-Saviem SG4 a SG2. Vznikly tak nákladní automobily Avia řady A různých tonáží, jež se staly na dlouhou dobu páteřním produktem automobilky.

Tradice je budoucnost

Po změně režimu se Avia vydala českou cestou privatizace. V roce 1995 ji ale koupil koncern Daewoo a o pět let později pak zastaralé vozy řady A nahradila zcela nová řada D. Mateřská společnost Daewoo však v roce 2005 zkrachovala a Avii převzala finanční skupina Odien. Ta ji o rok později prodala indické Ashok Leyland Motors. I když začala produkce Avie stoupat, nevymanila se z ekonomických ztrát. V roce 2013 tedy vlastník přesunul výrobu z Avie do nového závodu v Indii.

Nyní Avia v rámci holdingu CSG opět ožívá. Už při akvizici Avie Jaroslav Strnad řekl: „Stejně jako u Tatry jsem přesvědčen, že je zde potenciál vzkřísit slavnou českou značku, obnovit výrobu a vybudovat prosperujícího výrobce užitkových automobilů.“ Vsoučasnosti Avia kvůli plánovanému rozjezdu výroby nabírá další pracovníky. Nové vozy budou již v příštím roce vyjíždět z výrobního podniku holdingu v Přelouči, kam se z Letňan stěhuje výrobní linka i technologie. Areál v Letňanech odpovídá době svého vzniku, je tedy příliš velký a ekonomicky nerentabilní. V první fázi bude Avia vyrábět vozidla modernizované řady D. „Na vozy se vrátí tradiční logo, které se používalo do doby, než firmu převzal indický vlastník,“ řekl Petr Rusek, člen představenstva CSG. Nové vozy dostanou facelift kabiny a další modernizační prvky i motory emisní normy Euro 6. Automobilka by měla produkovat stovky vozidel ročně.

„Příští rok by to mělo být okolo 200 aut. Vdalším období bychom se rádi dostali na čísla okolo tisíce kusů za rok,“ doplnil Jaroslav Strnad.