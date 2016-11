Arbes Technologies slaví 25 let své existence

Společnost Arbes Technologies, přední český dodavatel unikátních informačních systémů pro kapitálové trhy, bankovnictví, leasing a spotřebitelské financování, slaví v tomto roce 25 let své existence.

* Jak dlouhodobě udržet firmu na výsluní v tak dynamickém odvětví, jakým je IT?

Díky systematickému 25letému vývoji kvalitního softwaru dnes dokážeme pro strategické segmenty nabízet komplexní řešení s přidanou hodnotou splňující vysoké nároky trhu.

* Zmínil jste strategické segmenty, které to jsou?

Vytváříme segmentová řešení pro klienty z kapitálových trhů, bankovnictví, leasingu a spotřebitelského financování. Jsme pyšní na skutečnost, že lety nabytou zkušenost umíme zúročit a fakticky nabízet efektivní řízení všech nutných komponent byznysu.

* Když mluvíme o kapitálových trzích z úhlu pohledu IT společnosti, o jakých trzích vlastně hovoříme?

I když vezmeme do úvahy fakt, že existence kapitálových trhů má historii delší než sto let, jedná se stále o velmi dynamicky se rozvíjející odvětví. Z pohledu IT pak toto odvětví klade stále větší důraz na výkon systému, automatizaci propojení s centrálními depozitáři a burzami a samozřejmě i na digitální obchodní kanály.

* Lze tedy konstatovat, že nové technologie mají podstatný vliv na vcelku konzervativní kapitálový trh?

Bezesporu. V současnosti již není obchodování na kapitálových trzích čistě otázkou brokerských společností, ale mnohé z pokročilých technik brokerů přecházejí do rukou individuálních investorů, kteří obchodují ze svých notebooků, mobilů. Jádro systémů je tak automaticky propojováno na webové a mobilní aplikace, což automaticky přináší stále vyšší nároky na bezpečnost, rychlost a přesnost zpracování dat. Koncový uživatel získává sofistikované analýzy o oblastech pro alokování volných zdrojů, míře rizika a předpokládané výnosnosti investic.

* Zmínili jsme kapitálové trhy, jak to vypadá v segmentu spotřebitelského financování a leasingu? Jaké vidíte hlavní trendy vývoje, na které cílíte?

Jednoznačně jde o posílení role internetu a mobilních aplikací v tzv. klientské zóně. Každý klient má tak možnost bez nutnosti návštěvy pobočky financující společnosti získat v daném okamžiku komplexní přehled o svých nákladech, optimální spotřebě či potřebě servisních kontrol, a to tady a teď ze svého počítače či mobilu. Ze strany našich klientů pak hraje jistě významnou roli výrazné zkrácení doby schvalování úvěrů nebo financování na operativní leasing vrežimu One Stop Shop.

* Žijeme v době, ve které rezonují pojmy, jakými jsou digitální či virtuální banka. Jak je Arbes připraven reagovat na nové výzvy a stávající potřeby trhu?

Doba se zrychluje a Arbes se hodlá více zaměřit na bankovní i nebankovní greenfield projekty a transformace nebankovních entit na bankovní. Vychází z analýzy, že v tomto segmentu jsou nejdražší čas a peníze, které leží nebo jsou pomalu investovány, a to jak z pohledu investora, tak i klienta. Arbes přichází na trh s přelomovým konceptem komplexního řešení banky v krabici. Co to znamená? Investor si koupí „v jedné krabici“ všechny nutné komponenty k provozování banky, jakými jsou například core banking, platební karty, depozitní účty, termínové účty, business intelligence a další řešení, jež stojí na „best practices“. Zásadní výhodou je, že klient může spustit svoji banku už během několika měsíců a s rozumnou mírou investic do informačních technologií.