Arabky chtějí větší pozadí

Majitel Asklepionu, největšího centra v oblasti estetické medicíny, je předsedou Společnosti estetické a laserové medicíny a příští rok se stane i předsedou České stomatologické komory. Roman Šmucler provozuje také soukromé onkologické centrum (léčba rakoviny ústní dutiny) a klienty má v soukromé zubařské ordinaci i v New Yorku na Páté avenue.

* Máte kliniky také v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Jezdí k vám na zákroky estetické medicíny i cizinci?

Spousta. Pro klienty z postsovětských republik představujeme špičkový západní standard. Naopak pro klienty z Německa jsme levnější variantou. Ale mohlo by to být lepší, třeba v Polsku tamní systém pojišťoven umožňuje Němcům masivně využívat polské stomatology a služby estetické medicíny. Pro zajímavost: třeba Arabky k nám jezdí nechat si tukovými nebo silikonovými výplněmi zvětšovat pozadí, protože je to v jejich kultuře sexy.

* Botulotoxin a kyselina hyaluronová jsou pro řadu lidí trochu strašidelně znějící výrazy.

Základ je mít kvalitního lékaře. Češi jsou národ posedlý slevami a nechávají si píchat botulotoxin nebo kyselinu hyaluronovou od sestřiček, nebo dokonce lidí bez lékařského vzdělání. Problém je i u doktorů, kteří to píchají jen jednou za měsíc a nemají praxi. V nejhorších případech, kdy se injekce špatně píchne třeba do víček, může dojít k oslepnutí pacientů. Měli jsme i klientku, která mi říkala: „Tohle a tohle si pane doktore nechám udělat u vás, ale tyhle lehčí věcí mi píchá manžel mé známé sestřičky. On je zedník, ale je strašně šikovný.“ Takové šílenosti lidé dělají, jen aby ušetřili pár tisícovek ročně.

* Jak se liší přístup k „vylepšování“ člověka v různých částech světa?

Existuje něco jako švýcarská, americká a asijská škola. Podle té švýcarské by nikdo neměl poznat, že jste na nějakém zákroku byl. Měli byste prostě vypadat, jako po dobré dovolené, odpočatý, v kondici.

Američané naopak hrdě ukazují, že prošli nějakým skvěle udělaným zákrokem, typické je výrazné bělení zubů. Asijci jdou cestou i totálního předělání obličeje. Snad je k tomu žene větší touha vyčnívat z davu, ale neváhají dělat zákroky, které by v Evropě byly vnímané jako neetické. Jistý čínský miliardář si vzal krásnou mladou ženu, ale pak mu porodila dítě, které on shledal velmi ošklivým. Potom zjistil, že jeho manželka prošla sérií zásadních plastických operací, že prostě původně vypadala docela jinak. Tak ji zažaloval. Ten soud vyhrál, protože byl prý uveden v omyl.

* Součástí estetické medicíny je i celkové omlazování organismu, diety a prevence, že?

Člověk by měl začít už ve čtyřicítce, kdy je kůže dostatečně elastická. My umíme organismus aktivovat určitými látkami, aby se nakopl a stárnul mnohem pomaleji.

Mezi čtyřicítkou a padesátkou tělo reaguje velmi dobře. Naopak když k vám přijde člověk poprvé po šedesátce, jde už spíše o „udržovací zákroky“, už ho výrazně neomladíte, pokud nepřistoupíte rovnou k liftingu. To mu prostě na obličeji uříznete kus kůže a natáhnete ji, aby se vyhladila.

* Antiagingová medicína se zdá jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Je hodně slibná, ale také eticky problematická.

V Americe se zkoumá, jak nahrát mozek pacienta, aby ho bylo možné načíst do jiného mozku, což by šlo třeba využít při nepovedených operacích, kde pacient zemře, ale jeho vědomí by bylo zachráněno. V Číně zkoumají, jak zvýšit inteligenci, jak prostě vylepšovat biologickou podstatu lidí. To není sci-fi, ale realita.

U nás v Česku jde hlavně o to, aby člověk nesedl na lep podvodníkům. Začalo se třeba s pícháním testosteronových injekcí mužům po padesátce. Ono to na chvilku je skvělé, muž má dobrý sex, cítí se výborně. Jenže jeho tělo si testosteron odvykne samo vyrábět a pak už je ten člověk na dávkách testosteronu závislý, jinak mu hrozí vážné fyzické i psychické problémy. Takže musí jako závislý na heroinu chodit za panem doktorem každý měsíc a platit až 20 tisíc korun za injekci. A když má takový pan doktor pacientů dvě stě, kterým prostě jen píchne injekci do zadku, má super byznys. I takoví lékaři u nás jsou.

