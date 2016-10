Agusta na obzoru

Zatímco tisícovky lidí v dešti spěchaly na ostravské Dny NATO, ti nejdůležitější z letiště právě odjížděli. Schůzky lobbistů, zástupců světových zbrojovek, vojáků a úředníků v Ostravě se uskutečnily ještě předtím, než zářijový letecký víkend vůbec začal. V restauracích a barech přeplněných hotelů se letos nejvíc skloňovala modernizace českého vrtulníkového letectva.

V posledních týdnech nastal poměrně nečekaný obrat. Největším favoritem obřího armádního tendru za více než deset miliard korun se dlouhodobě zdála americká společnost Bell Helicopter. Z několika důvodů. Tím nejdůležitějším byla rychlost dodávek strojů UH-1Y Venom. Výrobce se domluvil s americkým námořnictvem, které Česku přenechá dvanáct vrtulníků ze své objednávky.

A další velké plus mělo vítězství firmy Bell Helicopter i z dlouhodobého hlediska.

Sotva obrana dokončí nákup víceúčelových vrtulníků, zahájí tendr na čistě bitevní stroje. Bell Helicopter má pro Česko připravenou nabídku útočných helikoptér AH-1Z Viper vybudovaných na stejné platformě jako venomy. Sám výrobce uvádí, že oba typy jsou totožné dokonce z 85 procent. Zjednoduší to opravy, logistiku a hlavně výcvik pilotů.

Vyhřívaný rotor

Podobně provázané řešení žádná jiná světová zbrojovka nenabízí. Nikdo to sice neřekl otevřeně, ale vítěz kontraktu byl zřejmý.

Až do dne, kdy se v jedné z kanceláří ministerstva obrany začaly srovnávat informace jednotlivých výrobců. Komise vyhodnocovala, jak fabriky dokážou vyhovět požadavkům českého letectva. Jedním z nich je například i to, aby měly vrtulníky vyhřívané rotory proti námraze.

Ovšem stroje z dílny Bell Helicopter takovou technologií nedisponují. Ač jde o zásadní zádrhel, zástupci amerického výrobce se snažili lidem z ministerstva obrany vysvětlit, že to nevadí. „To není žádný problém. Naše vrtulníky létají ve všech podmínkách bez potíží - nad oceány, nad zemí i v mrazu“ tvrdí Joel Best, manažer zbrojní výroby.

Jenže česká armáda má jiný názor.

Tuhle podmínku si do tendru dala, aby s vrtulníky mohla létat za jakéhokoli počasí. A nejen v Česku, ale i při zahraničních operacích. Ani podle některých expertů nejde o kdovíjak velký rozmar. „Pokud se během letu na rotoru vytvoří námraza, zásadně to ovlivňuje aerodynamické schopnosti vrtulníku“ reaguje Tomáš Soušek, letecký odborník. Bez vyhřívaných listů by se tak stroje musely vyhýbat oblastem a nadmořským výškám, kde námraza hrozí. Což v situaci, kdy chce armáda nové vrtulníky používat i v cizině, může jejich nasazení komplikovat.

Pokud tedy Bell Helicopter vojáky nepřesvědčí nebo Generální štáb nezmění zadávací podmínky kontraktu - což by ovšem působilo velmi kontroverzně - americké vrtulníky ztratily šanci na úspěch.

Poměrně překvapivou potíž nyní řeší vyzbrojovací sekce ministerstva obrany.

„Před pár dny poslal Bell Helicopter detailní informace. Zjišťujeme a nikomu vtéto fázi dveře nezavíráme“ vysvětluje náměstek ministra obrany Daniel Koštoval. „Otázka anti-ice systému u Bell Helicopter je ve fázi analyzování, co přesně používají a jak přesně to funguje“ dodává náměstek.

Dohody se nekomentují

Kvůli komplikacím s americkou nabídkou se největším favoritem strategického kontraktu stala italská firma AgustaWestland a její model AW139. A podle informací týdeníku Euro se nastalé konstelace snaží využít česká firma Zenit propojená s mnohem známějším Omnipolem, jehož jméno poškodilo především zprostředkování nákupu armádních letadel CASA. Zenit by se rád domluvil s výrobcem vrtulníků AW139 na spolupráci.

Zenitu šéfuje Kryštof Hon, jinak také syn ředitele Omnipolu Michala Hona a člen jeho dozorčí rady.

„Naše obchodní dohody nekomentujeme,“ odpovídá Kryštof Hon na dotaz týdeníku Euro. Jedním dechem dodává, že žádná podepsaná smlouva ještě na stole není. Nicméně Zenit nezačíná od nuly. S firmou AgustaWestland jej historicky pojí poměrně vážný vztah. Hon spolupracuje s její polskou dceřinou firmou PZL Swidnik, kde se vyrábějí a opravují dopravní vrtulníky W-3A Sokol.

Několik jich provozuje i české letectvo a Zenit v minulosti zprostředkovával opravy mezi českou armádou a polskou fabrikou. Nejde přitom o žádné malé peníze, generálka jednoho sokola vychází na sto milionů korun. Ministerstvo obrany ovšem nyní Zenit obchází a servis si v Polsku domlouvá přímo. Nákup víceúčelových strojů tak může Kryštofu Honovi a jeho kolegům otevřít k armádě nové cesty.

Sleduje to z úkrytu

Současné veletoče kolem armádního tendru s odstupem sleduje americký veterán Michael Durant. Jeho firma Pinnacle Solutions Česku nabízí repasované vrtulníky MH-60CZ Black Hawk. Tedy stroj, s nímž se Durant v roce 1993 zřítil nad somálským Mogadišem a jehož příběh zachycuje kniha a stejnojmenný film Černý jestřáb sestřelen.

Ovšem i když je Durantova nabídka díky stáří helikoptér cenově nejvýhodnější, Praha s ním příliš nepočítá. Duranta odbývá tím, že jej nezastřešuje americká vláda a že servis starších vrtulníků bude nákladnější než údržba nových. „Věřím, že do konce roku získáme podporu Washingtonu. A co se týče oprav - zatímco u nových strojů jde jen o spekulace, u našich blackhawků je to vzhledem k jejich dlouhodobému nasazení ozkoušená a předvídatelná věc,“říká Durant.

Doufá, že jeho pozici vylepší kontrakt slovenské armády, která si od USA kupuje devět nových blackhawků. Sází na to, že Česko, Slovensko a další země střední Evropy by jednou mohly založit společnou letku a provozovat jednotné výcvikové centrum. #

Kdo chce uspět V tendru za více než deset miliard půjde nejen o pořízení dvanácti nových helikoptér, ale i o jejich opravy, munici a výzbroj. Ve hře je několik firem.

* AgustaWestland (Itálie): AW139

* Airbus Helicopters (Francie, Německo): H145M/AS565 Panther

Bell Helicopter (USA): UH-1Y Venom

* Korean Airspace Industries (Jižní Korea): KUH-1 Surion

* Pinnacle Solutions (USA): MH-60CZ Black Hawk

* Sikorsky - Lockheed Martin (USA): UH-60/ S-70i Black Hawk Současné veletoče kolem armádního tendru s odstupem sleduje americký veterán Michael Durant. Jeho firma Pinnacle Solutions Česku nabízí repasované vrtulníky MH-60CZ Black Hawk.

O autorovi| Ondřej Stratilík, stratilik@mf.cz