Tak tohle si vypijeme

Vědci z americké Národní laboratoře Oak Ridge přišli náhodou na to, jak z oxidu uhličitého a vody vyrobit alkohol. Levně a při pokojové teplotě. Slibují si od toho omezení skleníkového efektu, případně výrobu skoro neomezeného množství kvalitního paliva. Netuší však, co ve skutečnosti způsobili. S muslimy to nehne, všichni ostatní se uchlastají, jen Rusové konečně kolonizují oceány.

Jarda for minister

Mnozí by si přáli, aby se Jaromír Jágr stal prezidentem. Zatím má dobře našlápnuto na funkci ministra školství a tělovýchovy. Na svém facebookovém profilu minulý týden spustil kampaň, které říká challenge #DASTO neboli Dáš to!, kterou chce přivést děti k pohybu. Holubička se lžící v zobáčku a vajíčkem na ní se mu sice moc nepovedla, ale který z ministrů současné vlády by ji namaloval lépe? Kvalifikaci tedy má.

Umění v přechodu

Roman Týc, známý nejen svou starostí o intimní prádlo prezidenta, ale i péčí o semafory na přechodech pro pěší, má v USA svého nástupce. Performer Asher Woodworth se v americkém Portlandu převlékl za jehličnatý strom, procházel po přechodu a brzdil dopravu, protože svět by měl zpomalit a zklidnit se. Za to si vykoledoval vazbu, ze které vyšel na mírnou kauci. Snad si to nakonec neodsedí jako Týc.

byl asi Peking znovu rozladěn z české zpupnosti. Prezident Zeman totiž měl na Hradě vyznamenat zpěváka Daniela Hůlku. Ten přitom v minulosti několikrát zkritizoval čínskou okupaci Tibetu. A když pak žádal o vízum pro výšlap do Himálaje, nedostal je. Prý je nepřítelem čínského lidu. Ale tak co? Kdyžtak se Hrad za své neposlušné chování v Pekingu pokorně omluví.

Nechte nám přistěhovalce!

Ministerstvo životního prostředí hasí mysliveckou vzpouru. Zelení mužíci si přečetli materiál pro boj s invazními druhy rostlin a zvířat a na seznamu našli i své oblíbence, například muflona. Zvíře není v Česku původní, žije tu prokazatelně až od 19. století. Myslivci se hned lekli, že jim ho chce úřad zakázat, a začali se bouřit. Tyhle přistěhovalce v Česku zkrátka chceme!

Nevěř Goldmanům

Premiérka Theresa Mayová, která má vyvést Británii z EU, je zakuklená eurofilka. Přiznala se k tomu na tajně pořízené nahrávce z konference pořádané bankou Goldman Sachs. Zvláštní náhoda. Nedávno měla velmi podobný problém Hillary Clintonová, jen mluvila o Sýrii. Taky říkala pravdu a taky u Goldmanů. Co to znamená? Vlastně nic nového. Politik prostě nesmí říkat pravdu. A zvlášť ne u Goldmanů.

Sedmihlavý jezevčík

Umlácení jezevčíka motykou není dle soudu v Ústí týráním zvířat. „Zabiják psů“ to vyhrál s tvrzením, že si jezevčík vyskakoval na jeho hárající fenu vlčáka, a když ho zkoušel odehnat, zaútočil na něj. Celé to korunovala jezevčíkova majitelka, která připustila, že její přízemní svěřenec často utíkal a údajně i přelézal plot. Kdyby dodala, že měl sedm hlav, křídla a chrlil oheň, hned by to začalo dávat smysl.

Pelta dovnitř!

Český olympijský výbor obměnil vedení. Šéfem zůstal Jiří Kejval, ovšem o patro níž, mezi místopředsedy, se děly věci.

Největší událostí je asi střídání Mirků. Za Janstu přichází vyhlášený lovec kapříků, fotbalový boss Pelta. Kejval se netají nadšením, že má v týmu tento vyhlášený vzor olympismu. „Odspolupráce s ním očekávám hodně,“ prohlásil. My také. „Všechno bude cinklý, vole.“